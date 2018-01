Para se manter no G-4, desfalcado Chelsea visita desesperado Brighton

Neste sábado (20) às 10h30, o Chelsea vai até o Falmer Stadium para encarar o atual 16º colocado Brighton & Hove Albion, pela 24ª rodada da Premier League.

Os comandados de Antonio Conte, atualmente na quarta posição da tabela, vão até o sudeste da Inglaterra para conseguir a vitória, e finalmente reencontrar a vitória, já que nas últimas duas partidas pela Premier League ocorreram dois empates. Já os donos da casa buscam retomar uma boa sequência dentro de casa, tendo em vista que nas últimas cinco partidas ganhou apenas uma, empatou três e perdeu uma por 5 a 1 para o Liverpool.

A última vez que Brighton e Chelsea se enfrentaram não faz menos de um mês, as duas equipes duelaram no dia 26 de dezembro de 2017, no Boxing Day, pelo primeiro turno da Premier League e o Chelsea venceu por 2 a 0. O jogo para os blues se decidiu no segundo tempo, quando Azplicueta e Fàbregas foram determinantes ao darem duas assistências para os gols de Marcos Alonso e Álvaro Morata.

O Brighton foi até o The Hawthorns no dia 13 de janeiro e sucumbiu perante a equipe de Alan Pardew, o West Bromwich. Os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Evans e Dawson, e alongaram a má fase dos visitantes. No lado dos Blues, o Chelsea recebeu o Leicester City em Stamford Bridge mas não conseguiu tirar o placar do zero, perdendo a chance de encostar no vice-líder Manchester United.

Desfalques e mais desfalques: missão se dificulta para Conte

Durante coletiva pré-jogo na sexta-feira (19), o treinador do Chelsea, Antonio Conte, confirmou as ausências de Fàbregas, Cahill, Morata e Pedro, e disse também o quanto isso dificulta suas possibilidades.

"Cahill e Fàbregas estão fora da partida de amanhã, e outras duas possibilidades de ausências serão analisadas antes do apito inicial. [...] Ter o Morata e o Pedro de fora do jogo contra o Brighton cria um grande problema, especialmente Morata que estava descansando na quarta-feira para este jogo", disse o treinador italiano.

Por outro lado, Brighton sem desfalques mas que espera um jogo difícil

O treinador Chris Hughton em sua coletiva de imprensa deixou bem claro que a partida contra o Chelsea será difícil, como seria qualquer uma contra o top six da Premier League.

"Será um jogo difícil e qualquer um que jogasse contra um dos top six da liga não poderia dizer algo diferente disso", afirmou o treinador.

Quando questionado sobre as ausências da equipe de Conte, Hughton disse que não muda muita coisa em sua cabeça.

"Quando você enfrenta uma boa equipe como o Chelsea você tem que observar as qualidades que eles têm, e não suas ausências", completou o treinador do Brighton.