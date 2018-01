Arsenal é fatal nos primeiros 22 minutos, bate Palace e reencontra caminho das vitórias

O Crystal Palace significou o início e o fim de uma sequência negativa para o Arsenal. Os Eagles haviam sido o último time que os Gunners haviam vencido, no dia 28 de dezembro. Há cinco partidas sem triunfos, os norte-londrinos bateram os rivais do outro lado do Tâmisa, neste sábado (20), e reencontrou o caminho das vitórias com uma goleada de 4 a 1 no Emirates Stadium. Monreal, Koscielny, Iwobi e Lacazette foram as redes, em confronto válido pela 24ª rodada da Premier League 2017/18. Milivojevic fez aos visitantes.

Os três pontos somados deixam os comandados de Arsène Wenger ainda em sexto lugar, com agora 42 pontos, dois a menos que Tottenham e cinco a menos que Liverpool. Essas equipes ainda jogam na rodada. O revés deixa o Palace na 13ª posição de maneira provisória, com os mesmos 25 pontos, quatro a mais em relação a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Arsenal irá visitar o Swansea City, só no dia 30 de janeiro, uma terça-feira. Antes desse embate, a equipe irá jogar frente o Chelsea, na próxima quarta-feira (24) para decidir uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Já o Palace só retorna a campo no próximo dia 30, pela Premier League, quando visita o West Ham.

Atuação de gala no primeiro tempo dá larga vantagem ao Arsenal

Visitantes, o Palace não se intimidou. Teve a primeira chance mais próxima de perigo da partida em um cruzamento pela esquerda, mas a zaga conseguiu afastar para escanteio. Contudo, foi o Arsenal que teve a primeira oportunidade real. Aos quatro minutos, Iwobi recebeu bola depois de bem trabalhada na área e arrematou colocado, mas Hennessey fez a defesa. No minuto seguinte, em cobrança de escanteio, Monreal apareceu livre na segunda trave para cabecear ao fundo das redes, abrindo o placar.

Quatro minutos depois, Iwobi recebeu o esférico na área depois de novamente os Gunners trabalharem-o, e o nigeriano apenas empurrou pro fundo do gol, ampliando a vantagem. A pressão dos anfitriões não parou por aí. Antes dos 15 minutos, em novo escanteio, Monreal ajeitou para Koscileny na pequena área e o francês também só teve o trabalho de mandar ao gol. O quarto também não demorou muito para sair. Em nova jogada trabalhada lindamente pelo Arsenal, Özil achou Lacazette livre dentro da área, e o camisa 9 só empurrou pro fundo das redes. Arsenal 4 a 0 com 22 minutos de jogo.

Depois de abrir o quarto gol, os norte-londrinos apenas se manteram com a posse da bola, evitando que o adversário pudesse tentar surpreender ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o Palace não parecia mostrar alguma resistência à goleada sofrida naquele momento, deixando a proposta de jogo do Arsenal cada vez mais fácil de ser executada.

Palace diminui, mas Arsenal controla partida e garante vitória

Na etapa final, o Arsenal se mostrou mais imprudente em relação a defesa. O Palace conseguiu sair mais para o jogo, tentando buscar mais o campo ofensivo para criar oportunidades que resultassem em gols. Benteke teve algumas chances de chutes ao gol, mas acabou errando no arremate à meta defendida por Cech, que ainda não precisou trabalhar tanto até essa fase do jogo.

Depois de insistir, o Palace chegou ao seu primeiro gol no jogo, quando o relógio marcava quase 30 do segundo tempo. Milivojevic aproveitou a redonda cruzada em bola parada e venceu Cech na finalização, diminuindo o placar, embora um empate estivesse cada vez mais distante. Depois daí, o Arsenal conseguiu controlar mais o jogo e a bola, dando poucas oportunidades para criação do adversário. O Palace não mudou o esquema de jogo e só foi fazer alteração já nos acréscimos para o fim do jogo.