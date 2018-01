Conte elogia postura do Chelsea após vitória confortável sobre Brighton

Técnico enaltece boa partida do time Foto: Mike Hewitt / Getty Images Sport

Depois de cinco empates em sequência, o Chelsea finalmente conseguiu vencer em 2018. Após grande atuação do belga Eden Hazard, autor de dois gols, os Blues aplicaram uma goleada de 4x0 em cima do Brighton fora de casa, em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. Um dos destaques da partida, Hazard chegou ao seu 100° gol em ligas na carreira. O belga tem 36 gols na League 1 pelo Lille e 64 gols pelo Chelsea na Premier League. Os outros dois gols foram marcados por Willian e Victor Moses. Com a vitória, o Chelsea assume provisoriamente a 3ª posição da Premier League com 50 pontos.

O técnico da equipe londrina, Antonio Conte, avaliou a vitória como um bom resultado já que além do time ter feito quatro gols, a defesa não foi vazada e garantiu o clean sheet.

“Um bom jogo e um bom resultado para nós, hoje marcamos quatro gols e criamos outras chances de melhorar o resultado final. Mantivemos outro clean sheet que é muito importante para nós, apesar do Brighton ter criado chances para marcar.”

Conte revelou que muitas pessoas estavam preocupadas com os desfalques da equipe para a partida (Morata, Cahill, Courtois, Drinkwater e Fabregas não foram nem relacionados), entretanto, segundo ele, o time mostrou-se muito bem em campo e todos da equipe jogaram com muita personalidade.

“Antes do jogo, muitas pessoas se preocuparam muito com nossas suspensões e lesões. Em vez disso, durante o jogo, nós mostramos grande personalidade para ser um time. Nós começamos muito bem, marcamos duas vezes rapidamente com boas combinações entre nossos atacantes. Devemos estar felizes por isso.”

O técnico dos Blues já projeta o confronto contra o Arsenal, jogo válido pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, na próxima quarta-feira (24). O clássico já é visto como prioridade a partir do término da partida contra o Brighton.

“A partir de amanhã, todos os jogadores que marcaram hoje precisam esquecer isso e tentar marcar novamente contra o Arsenal. Esta é a coisa mais importante: estar feliz pelo desempenho de hoje, mas a partir de amanhã já começamos a pensar em outro jogo importante”.

Pela Premier League, o próximo confronto do Chelsea será contra o Bournemouth em Stamford Bridge no dia 31 de janeiro.