Torcedor do Middlesbrough urina em garrafa de goleiro do Queens Park Rangers pela Championship

Foto: Sam Bagnall/Getty Images

Um episódio inusitado ocorreu na partida entre Middlesbrough e Queens Park Rangers, válida pela 28ª rodada da EFL Championship. O clube do norte da Inglaterra consolidou o bom momento e conquistou importante vitória pelo placar de 3 a 0 jogando no Loftus Road em Londres, alcançando a oitava colocação na competição com 44 pontos, dois a menos que o sexto colocado Sheffield United, última equipe que compõe os playoffs de acesso para a Premier League, enquanto o QPR, ocupa apenas a 16ª colocação.

Um vídeo divulgado mostra um torcedor fechando e atirando a campo uma garrafa de água que pertencia ao goleiro do clube londrino, o inglês Alex Smithies. Ao que tudo indica, o torcedor do Boro teria pegue a garrafa antes da partida e cometido o ato. A polícia metropolitana de Londres classificou o ato como desagradável e prendeu o torcedor, que pagou fiança após o ato, mas terá que responder em juízo o ato, no mês que vem. Não foi confirmado se o goleiro ingeriu ou não o conteúdo da garrafa.

Smithies chegou ao Queens Park Rangers na temporada 2015/16. Formado nas categorias de base do Huddersfield Town e com passagens pelas seleções de base da Inglaterra, foi destaque do time no acesso para a Championship na temporada 2011/12, quando converteu o último pênalti dos Terriers diante do Sheffield United em Wembley e viu Steve Simonsen perder sua cobrança. O goleiro tem 94 partidas pelo clube londrino, onde conquistou rapidamente a torcida, com ótima reputação como especialista em defesas de cobranças de pênaltis, barrando o experiente Rob Green. Na última temporada, foi eleito o melhor jogador do clube, que lutou contra o rebaixamento.

Não foi o primeiro caso envolvendo incidentes assim na Championship. No mês passado, um torcedor do Sunderland, teria defecado nas cadeiras do Stadium of Light e seria detido pela polícia, onde alegou estar bêbado ao ter cometido o incidente. A liderança da EFL Championship é do Wolverhampton, com 62 pontos, seguido pelo Derby County com 53 e que garantiriam o acesso a Premier League. Na zona de rebaixamento estão o Sunderland com 25 pontos, o Birmingham City com 24 e o lanterna Burton Albion, com a mesma pontuação do BCFC e pior saldo de gols.