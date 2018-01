Fim da novela: Manchester United e Arsenal acertam troca de Alexis Sánchez por Henrikh Mkhitaryan

Reforços já posaram com suas novas camisas (Fotos: Divulgação/Manchester United e Arsenal)

Depois de muito tempo e muita negociação, uma das maiores novelas da janela de inverno finalmente acabou: nesta segunda-feira (22), o Manchester United anunciou a chegada de Alexis Sánchez como novo jogador do clube. O acordo aconteceu em uma troca direta com o Arsenal, que recebeu o meia Henrikh Mkhitaryan em compensação pelo chileno.

Não houve valores envolvidos na negociação, visto que ocorreu uma troca de jogadores. A ideia inicial era que os Gunners recebessem uma quantia em dinheiro e o jogador armênio, o que acabou não ocorrendo. Os dois atletas fizeram exames médicos no último fim de semana, sendo aprovados sem problemas.

As equipes também não divulgaram a duração dos contratos, afirmando apenas que os vínculos são longos. No entanto, a imprensa britânica presume que Sánchez assinou um acordo de quatro anos e meio, recebendo um salário de cerca de £ 2 milhões (R$ 8,9 milhões) por mês, enquanto Mkhitaryan assinou por três anos e meio.

Os anúncios foram feitos pelas redes sociais dos clubes. O United promoveu um vídeo sob o som de "Glory Glory Man United", mostrando o chileno em Old Trafford. O Arsenal foi mais simples, apenas postando mensagens de boas-vindas. Veja:

.

O chileno concedeu entrevista ao site dos Red Devils e teceu muitos elogios à nova equipe, monstrando-se contente com a mudança. Mesmo assim, ele não deixou de elogiar sua antiga casa.

"Estou ansioso por me juntar ao maior clube do mundo. Tive anos maravilhosos no Arsenal e trago memórias positivas de lá e dos fãs. A chance de jogar neste estádio histórico e trabalhar com Mourinho era irrecusável."

O armênio também falou com o site dos Gunners e afirmou que está cumprindo um objetivo de carreira, visto que, segundo ele, sempre quis jogar no time do norte de Londres: "Estou muito feliz por podermos finalizar o acrdo e estou contente por estar aqui. É um sonho se tornando realidade, porque sempre sonhei em jogar no Arsenal. Farei o melhor neste clube para fazer história".

As especulações sobre a saída de Sánchez não eram recentes, e ganharam força depois da recusa do atacante de assinar um novo contrato com os Gunners. A princípio, o chileno foi ligado ao City, que desistiu oficialmente do jogador há cerca de uma semana. Então, os rumores com os Red Devils só aumentaram, concluindo-se pouco antes do fechamento da janela europeia.

Mkhitaryan teve uma passagem relativamente apagada pelo United após brilhar no Borussia Dortmund. Apesar de ter conquistado a Europa League, Copa da Liga e Supercopa da Inglaterra, ele disputou 63 jogos, marcando 13 gols e dando assistências 11 vezes.

Sánchez, por sua vez, foi a estrela do Arsenal desde que saiu do Barcelona, há três anos e meio atrás. Conquistando duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa, o chileno marcou 80 gols e deu 46 assistências, em um total de 166 jogos.