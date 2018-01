Klopp se mostra frustrado com atuação do Liverpool na derrota para o Swansea

Foto: Matthew Ashton via Getty Images

Pela 24ª rodada da Premier League, o Liverpool foi derrotado pelo Swansea fora de casa por 1 a 0. O gol dos Swans foi marcado por Mawson, ainda na primeira etapa. O time de Merseyside viu sua série invicta de 18 partidas terminar após o revés para o lanterna da liga.

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, falou sobre a atuação ruim do time no País de Gales. Na rodada anterior, os Reds protagonizaram uma das melhores atuações do campeonato quando bateram o até então invicto da Premier League, Manchester City por 4 a 3.

"Estou mais frustrado com a atuação do que com o resultado em si. Obviamente, o resultado é consequência da atuação da equipe. Jogamos muito mal, principalmente no primeiro tempo. O gol sofrido foi um rebote de uma bola parada bem defendida, demos uma segunda chance para o adversário, e eles aproveitaram" disse Klopp.

"Era tudo que o Swansea queria, se manter atrás e lutar, não praticar um futebol mais técnico. Enfrentar uma equipe assim é muito diferente de enfrentar o City, por exemplo. Além disso, a postura do time foi diferente nos dois jogos, e piorou de lá pra cá. Temos que trabalhar para melhorar isso também" ressaltou o alemão.

O jogo do primeiro turno foi disputado no Boxing Day e o Liverpool goleou os Swans por 5 a 0. Quando questionado, Klopp ressaltou as diferenças das duas partidas que os Reds enfrentaram o time do País de Gales.

"O jogo do Boxing Day também era complicado, mas marcamos nas horas certas e conseguimos abrir a defesa do Swansea. Agora eles vivem um momento melhor comparado à época daquele jogo e estão lutando cada vez mais e aproveitando as poucas oportunidades que tem. Hoje concedemos uma chance à eles e eles aproveitaram. Nós não" afirmou o técnico dos Reds.

O Liverpool volta à campo no próximo sábado (27) onde irá voltar suas atenções para a FA Cup. Os comandados de Jürgen Klopp irão encarar o West Bromwich Albion em Anfield, pela quarta fase da copa mais antiga do futebol.