Wenger confirma conversas com Borussia Dortmund para contratar Aubameyang

Foto: Getty Images

O Arsenal trocou, nesta segunda-feira (23), Alexis Sánchez por Henrikh Mkhitaryan com o Manchester United nesta semana, e de acordo com Arsène Wenger, o time londrino está em processo de negociação com o Borussia Dortmund e pode ter mais um ex-jogador do clube aurinegro alemão em seu elenco.

Depois de muitos jornais reportarem o interesse do Arsenal em Pierre-Emerick Aubameyang, Wenger foi perguntado se está confiante que a contratação será concluída ele disse: "Confiante ou não, eu não sei."

"Você nunca sabe quão perto está [fechar o contrato]. Ele é uma das transferências possíveis, mas temos outras coisas em mente também.", disse o francês. "Temos várias oportunidades e a decisão final não foi feita."

"No momento, não estamos perto de fechar nenhum contrato, com Aubameyang ou qualquer outro jogador."

Muito se fala também sobre a ida de Oliver Giroud para Dortmund como parte do negócio já que ficaria mais difícil para o francês conseguir titularidade no time. Em entrevista, Wenger também foi questionado sobre o possível envolvimento de Giroud em uma troca e disse que "as negociações não estão avançadas assim."

A saída de Aubameyang do Borussia parece ser iminente já que a situação com o clube não parece agradável, com o atacante provavelmente forçando uma saída.

Michael Zorc, diretor de esporte do clube alemão disse no Twitter do time que "temos a impressão que, no momento, ele está com a cabeça em outras coisas e não completamente focado."

Aubameyang deve deixar de usar as cores amarelo e preto do Dortmund o quanto antes, e por enquanto, a mais provável troca é o vermelho e branco dos Gunners.