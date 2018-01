Phil Neville é o novo treinador da seleção feminina da Inglaterra

Foto: Divulgação/TheFA

As especulações sobre o futuro treinador da seleção feminina da Inglaterra apontavam que Phil Neville era o grande favorito para o cargo. Na tarde dessa terça feira (22), a FA anunciou que o ex-jogador do Manchester United e Everton será o novo treinador das Lionesses com contrato até o final da Eurocopa Feminina de 2021.

Phil Neville, que se aposentou em 2013 é comentarista na Sky Sports e cumpre muitos dos critérios que a FA procura, como o fato de ser uma figura conhecida dentro do futebol em geral e também o fato de ter uma Licença Pro da UEFA, em contrapartida, não possuí experiência alguma dentro do futebol feminino. Além disso, o ex-Everton foi auxiliar de seu irmão quando o mesmo assumiu o Valencia.

"É uma honra ser treinador da seleção do meu país. A Inglaterra vem conseguido resultados expressivos nos últimos anos. Trabalhar com pessoas influentes como Mo Marley e Casey Stoney, e com o apoio de Sue Campbell, poderemos ajudar a equipe a alcançar um novo patamar nos próximos anos.", disse Phil Neville.

Mo Marley, treinadora que estava de maneira interina, retornará a equipe sub-20 da Inglaterra, que disputará o mundial desse ano que será realizado na França. A Inglaterra esteve em La Manga esta semana para um campo de treinamento antes da participação na SheBelieves Cup nos Estados Unidos, durante o mês de março .

A primeira partida de Neville no comando da Inglaterra será contra a França no dia 1º de março, em seguida partidas contra a Alemanha no dia 4 do mesmo mês e por fim diante dos Estados Unidos no dia 7. Sua primeira partida em casa será uma o jogo contra País de Gales pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2019, que será realizada na França. A partida contra Gales será no St. Mary's Stadium, em Southampton, no dia 6 de abril.