Alexis Sánchez valoriza ambição por títulos e vibra em chegada ao United: "Quero ganhar tudo"

Foto: Divulgação/Manchester United

Enfim a novela Alexis Sánchez teve um fim. Nesta última segunda-feira (22), a negociação entre Manchester United e Arsenal teve um desfecho. Confirmando as expectativas e selando a troca entre os clubes, Mkhitaryan rumou para Londres e o chileno realizou o caminho inverso indo para Manchester - negociação essa que não envolveu dinheiro. O novo dono da lendária camisa 7 dos Red Devils - que já possuiu nomes como George Best, Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo - se mostrou bastante empolgado com a realização da transferência, revelando ser um desejo de quando ainda era jovem e que vem com a ambição de vencer tudo que for possível.

"A oportunidade de jogar nesse estádio histórico (Old Trafford) e trabalhar com José Mourinho foi algo que não pude recusar [...] Desde que eu era jovem, sempre disse que meu sonho era jogar pelo Manchester United, e eu não estou dizendo isso só porque agora estou aqui, e sim porque está se tornando realidade [...] Acredito que neste clube é possível conseguir qualquer coisa. O emblema diz tudo, é um clube enorme em escala mundial, e eu quero vir aqui e ganhar tudo: a Premier League, Liga dos Campeões, e tudo o que vier", disse Alexis.

O atacante de 29 anos chega para ser mais um reforço de peso na equipe de Mourinho na tentativa de alcançar o líder Manchester City, e poderá atuar pela Champions League. O contrato, embora não tenha sido anunciado de forma oficial pelo clube, é especulado com duração de quatro anos e meio (até junho de 2022), com um salário que gira em torno de 350 mil libras semanais.

Em entrevista ao site oficial do clube, o chileno revelou que conversou com Ferguson no passado sobre o seu desejo de atuar pelo United, enaltecendo o tamanho do clube do norte da Inglaterra:

"Eu sempre disse quando jovem que gostaria de jogar pelo United. Uma vez, falei com Sir Alex Ferguson sobre o assunto, conversamos por cerca de 20 minutos e eu disse-lhe que o meu sonho era vir aqui para o Manchester United. É realmente um clube enorme, muito poderoso, e agora, quando eu tive a oportunidade de vir aqui, eu olhei para o escudo e meus cabelos simplesmente se arrepiaram, porque é um clube poderoso e o maior da Inglaterra", completou.

Sánchez será o novo dono da camisa 7 (Foto: Divulgação/ Manchester United)

Mourinho: "É um dos melhores jogadores de ataque do mundo"

José Mourinho, técnico do Manchester United, se mostrou bastante contente com a chegada do novo jogador. O treinador cobriu de elogios o atleta que, enquanto esteve nos Gunners marcou 80 gols e deu 46 assistências em 166 jogos. Números altos, os quais justificam todo o esforço do clube inglês para poder contar com o jogador que agora é o jogador mais bem pago da Premier League.

“Alexis é um dos melhores jogadores de ataque no mundo e ele vai completar o nosso grupo jovem e talentoso de atacantes. Ele vai trazer sua ambição, unidade e personalidade - qualidades que fazem um jogador do Manchester United, um jogador que faz a equipe mais forte e os torcedores orgulhosos da dimensão e do prestígio do seu clube", disse o comandante português.