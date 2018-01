Aaron Lennon assina com 'surpresa' Burnley para recuperar bom futebol

Foto: Divulgação/Burnley

O dia foi agitado no Burnley. Após anunciar a renovação de contrato do treinador Sean Dyche, os Clarets informaram que chegaram a um acordo com o Everton pela transferência do ponta Aaron Lennon, que assinou contrato nessa terça-feira (23) e posou para fotos com a camisa de seu novo clube, onde usará o número 25.

“O clube está avançando e eu quero muito fazer parte para que as coisas continuem seguindo essa direção. Eu acho que ainda tenho muito a oferecer. Tenho apenas 30 anos e ainda quero jogar no nível máximo. Eu não atuei como gostaria nos últimos anos e por isso quero voltar aos gramados o quanto antes e jogar tudo que for possível”, disse.

Lennon foi, durante muitos anos, um dos principais nomes da Inglaterra, mas teve sua carreira atrapalhada por muitas lesões. Em 2009, quando estava no auge com a camisa do Tottenham, teve um problema que o tirou de parte da Copa do Mundo de 2010. Além disso, também jogou o mundial de 2006, na Alemanha.

Revelado pelo Leeds United em 2003, o atleta se transferiu ao Tottenham em 2005. Em White Hart Lane, o país pôde conhecer, com mais clareza, todo o seu talento, que era marcado por uma grande velocidade. Lennon foi, por muito tempo, um dos principais jogadores de lado de campo da Inglaterra – um exemplo disso foi ter sido convocado com apenas 19 anos para jogar uma Copa do Mundo.

No Everton, porém, o atleta não conseguiu repetir as mesmas atuações de anos anteriores. Apesar disso, se mostrou útil quando os Toffees eram treinados por Roberto Martínez, mas pouco atuou sob o comando de Ronald Koeman. Nessa temporada, o jogador de 30 anos atuou em 19 partidas, sendo 15 pela Premier League, distribuindo duas assistências.

O jogador pode ser uma opção interessante ao treinador Sean Dyche, que não dispõe de muitos jogadores velocistas em seu elenco. Pelo lado direito do campo, posição favorita de Lennon, o islandês Johann Berg Gudmundsson vem sendo o titular e um dos principais atletas do clube na temporada. O inglês foi a segunda contratação de inverno dos Clarets, que haviam anunciado, na semana passada, o francês Georges-Kévin N’Koudou junto ao Tottenham.