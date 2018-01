Sem espaço no Chelsea, brasileiro Kenedy é emprestado ao Newcastle

(Foto: Divulgação/Newcastle United)

O Newcastle anunciou nesta terça-feira (23), a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Kenedy, do Chelsea, em um empréstimo até o final da temporada de 2017/18.

O brasileiro chega ao clube do norte inglês para suprir uma grande carência da equipe, que possui apenas dois laterais-esquerdos no elenco, contestados pela torcida. Além disso, o brasileiro é desejo antigo do técnico Rafael Benítez, que vem mantendo contato com o Chelsea há várias semanas desejando a sua contratação, que não era possível devido ao fato de o brasileiro ser o reserva imediato do espanhol Marcos Alonso. Com a iminente chegada de Emerson Palmieri da Roma, Kenedy foi liberado para acertar com o Newcastle.

Kenedy não escondeu a sua felicidade por ter se transferido para o Newcastle, afirmando que Benítez é um excelente treinador e que uma conversa com o ex-jogador do Chelsea e um dos principais jogadores dos Magpies, Christian Atsu, tornou a decisão muito fácil.

"Estou muito feliz com essa oportunidade no Newcastle. Eles abriram a porta para eu vir aqui mostrar meu potencial e jogar. Este é um clube tradicional e Rafa Benítez é um treinador fantástico. Eu e o Atsu treinamos juntos no Chelsea e nos conhecemos, ele disse coisas muito boas sobre o clube. Então foi uma decisão fácil", afirmou o brasileiro.

Já o treinador Rafael Benítez, afirmou que Kenedy estava no radar do clube desde antes do abrimento da janela de transfêrencias e sua facilidade para atuar em várias posições, atraiu o interesse do clube em seu futebol.

"Kenedy é um jogador que estamos acompanhando desde o verão. A razão do nosso interesse é que ele pode jogar em diferentes posições, como um ponta, um ala e um lateral-esquerdo ofensivo, então ele dá ao time muitas opções", afirmou Benítez.

Kenedy será o quarto brasileiro a atuar pelo clube. Anteriormente, o zagueiro Claudio Caçapa e os meias Fumaça e Mirandinha(primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês) aturaram pelo clube do Nordeste Inglês, com somente Mirandinha obtendo sucesso pelo clube.

O mais novo brasileiro estará a disposição do Newcastle no dia 31, quando a equipe recebe o Burnley pela Premier League