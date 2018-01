Mkhitaryan destaca polivalência e diz que ida ao Arsenal é um 'sonho se tornando realidade'

O meia de 29 anos (dir.) veio do Manchester United (Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images)

Henrikh Mkhitaryan mal chegou e já falou oficialmente como jogador do Arsenal. O armênio foi envolvido na troca que o levou para os Gunners e mandou o atacante chileno Alexis Sánchez para o Manchester United, sem compensação financeira. E nesta segunda-feira (22), em entrevista ao site oficial de seu novo clube, o meia de 29 anos falou sobre a sua chegada ao terceiro maior campeão inglês.

Mkhitaryan afirmou estar muito feliz por chegar em Londres e assumiu que era torcedor do Arsenal, elogiando a forma como o técnico Arsène Wenger comanda o time. Para ele, o que o fez virar fã do clube foi o estilo de jogo de Thierry Henry (maior artilheiro da história dos Gunners, com 228 gols).

“Estou muito feliz em encerrar esse acordo e estar aqui. É um sonho tornando-se realidade porque sempre sonhei em jogar no Arsenal. Agora estou aqui. Farei o melhor pelo clube para fazer história. Sempre amei a maneira que o Arsenal jogava e que Arsène (Wenger) comandava o time. Sempre tiveram muitos jovens jogadores, ele os comandava e eles jogavam bem. Claro que eu me apaixonei pelo estilo de Thierry Henry. Eu amava a maneira que ele jogava – e talvez essa foi a razão de torcer para o Arsenal. Ele marcava muitos gol, e jogava pelo time. Ele era como um heroi”, disse Mkhitaryan.

Perguntado sobre como classifica seu estilo de jogo, ele preferiu despistar, mas afirmou que pode jogar em várias posições. “O que eu posso dizer? É melhor eu não dizer nada e eles (os fãs) verem quando eu jogar pelo Arsenal. Jogo por todo o campo! Não importa exatamente onde. Eu não fico em uma posição, sempre tento me movimentar e criar espaços para ajudar os companheiros. Estou em todo lugar!”, acrescentou.

Ele também foi questionado sobre suas principais qualidades, mas também preferiu não responder: “Eu não sei, é melhor você perguntar isso ao treinador, não a mim”. Por fim, ele afirmou que não tem uma preferência de jogadores com os quais queira jogar, e pode atuar com qualquer um: “Com todos. Não há exceção. Quero jogar com todos eles, começar a treinar rapidamente. Vamos esperar por isso”.

Mkhitaryan destacou a possibilidade de jogar em várias posições (Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images)

Arsène Wenger também comentou a contratação. Ele disse estar satisfeito por trocar um grande jogador por outro atleta de alto nível, destacou a polivalência de seu novo camisa 7, e elogiou os vários atributos do meia armênio.

“Estamos substituindo um grande jogador com outro grande jogador. Mkhitaryan pode jogar na ponta ou no meio, então acredito que ele pode ir bem em várias posições. Isso pode nos ajudar porque ele pode jogar junto com Özil e como criador, então no geral é uma boa contratação”, disse Wenger.

“Ele é um jogador completo. Ele cria chances, defende bem, pode absorver distâncias e é muito comprometido. Devo dizer que ele é um jogador que tem todos os atributos. Talvez ele não faça tantos gols, mas tem melhorado nisso. Se você olha para o número de gols que ele marcou na carreira, é um número no geral expressivo”, afirmou.

Por fim, o comandante francês ressaltou o foco de seu novo jogador, e afirmou que é importante possuir jogadores com experiência. Para Wenger, ter um time balanceado entre experientes e jovens motivados é uma das receitas para conseguir o sucesso em um campeonato tão competitivo como a Premier League.

“Estou muito ansioso em ter um jogador comprometido e focado. Também é vital ter jogadores que tenham experiência, porque temos uma boa leva de jovens jogadores, mas sabemos que não é suficiente na Premier League de hoje colocá-los todos juntos. Você também precisa de um bom peso de experiência na sua equipe e ele vai contribuir para isso”, complementou.

Revelado pelo Pyunik, da Armênia, em 2006, Mkhitaryan passou três anos em sua terra até ir para o Metalurh Donetsk, da Ucrânia. Em 2010 ele permaneceu no país e foi para o Shakhtar Donetsk, onde ficou até 2013, quando se transferiu para o Borussia Dortmund. Em 2016, após ótimas atuações na Alemanha, o meia foi para o Manchester United, seu clube anterior até então.