Treinador do Bristol City, Lee Johnson se diz orgulhoso mesmo após eliminação na Copa da Liga

Foto: Michael Steele/Getty Images

A epopeia do modesto Bristol City, atualmente na Championship, na EFL Cup teve um fim nessa terça-feira (23). Após perder a primeira partida por 2 a 1, os comandados de Lee Johnson até tentaram bater de frente com o Manchester City, mas sofreram um novo revês, dessa vez por 3 a 2. Após a partida, o treinador deu suas declarações sobre a partida, afirmando que, mesmo com a eliminação, estava orgulhoso de seus jogadores.

“Eu penso que demos o nosso melhor e temos que nos orgulhar do nosso esforço nessas duas partidas. Obviamente, passamos perto de um empate hoje, mas ele são uma equipe de elite, provavelmente o melhor time que já vi ao vivo”, disse.

Além disso, o comandante de 36 anos também ressaltou a qualidade técnica da equipe de Pep Guardiola, afirmando que, por ventura, é bom admitir que um adversário possui maior qualidade do seu próprio time. “Existem muitos jogadores (no Manchester City) que conseguem ter classe e ser bons com a bola e as vezes é preciso levantar a própria mão e admitir que eles são um melhor time que o nosso. Mas nós mostramos nosso espírito, nunca desistimos e continuamos atacando da maneira que dava e marcamos dois gols. Nem todas as equipes conseguem marcar duas vezes contra uma equipe como essa”, afirmou.

Nas duas partidas, a equipe do Bristol se mostrou muito bem, conseguindo conter a maioria dos ataques do Manchester City, que possui um grande sistema ofensivo. Na partida, porém, o primeiro gol, marcado por Sané, ocorreu após uma desatenção do sistema defensivo e, por isso, Lee Johnson ressaltou a decepção por esse lance. “O fato decepcionante fica por ter concedido um gol como aquele. Tivemos uma série de chances para afastar a bola, não fizemos e inevitavelmente sofremos com isso, a reação deles para as transições e a velocidade com que conduzem os contra-ataques foram provavelmente a diferença hoje”, falou.

No mais, ele tentou tirar um lado bom em toda essa situação, afirmando que os jogadores tirarão proveito desses confrontos para seguirem firme na segunda divisão, onde, atualmente, ocupam a quinta posição. “Foi uma grande lição aos atletas e levaremos isso para a Championship. Somos uma boa equipe na segunda divisão e agora temos que focar apenas na liga, a campanha será interessante até o fim da temporada”, bradou.

Por fim, o treinador afirmou como a situação de enfrentar um dos melhores times do mundo e de chegar a semifinal de uma competição nacional pode ser boa para os torcedores e os jogadores. “Isso (a campanha) foi muito bom aos fãs. Tivemos alguns momentos inacreditáveis que aproveitamos juntos, tanto agora quanto no futuro, o que é ótimo aos jogadores também. Temos um grupo jovem aqui e eles só vão melhorar com o tempo, temos que implementar em todas as posições e desenvolver nossos jovens atletas. (Bristol) É um bom para estar”, finalizou.