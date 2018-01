Arsenal vira sobre Chelsea e retorna à final da Copa da Liga após sete anos

Há 21 anos no cargo de treinador do Arsenal, Arsène Wenger jamais venceu a Copa da Liga Inglesa, embora já tivesse chegado na final em outras ocasiões. Nesta quarta-feira (24), os Gunners venceram o Chelsea por 2 a 1, de virada, para dar a chance ao francês de ganhar este troféu. Granit Xhaka e Rüdiger contra fizeram para os anfitriões, enquanto que Eden Hazard abriu o placar para os Blues.

Após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, em Stamford Bridge, só a vitória interessava para as duas partes se quisesse avançar sem intermédios de prorrogação e pênaltis. Com o placar final, o agregado se encerra em 2 a 1 e o Arsenal enfrenta o Manchester City no dia 25 de fevereiro, em Wembley, na final da Carabao Cup.

Agora as equipes focam seus esforços em outras competições. Os comandados de Wenger só voltam a campo no próximo dia 30, pela Premier League, quando viaja ao País de Gales para visitar o Swansea. Já o time de Antonio Conte joga no dia 31 pela liga, quando enfrenta o Bournemouth em casa, mas antes tem compromisso pela Copa da Inglaterra no próximo domingo (28), quando joga frente o Newcastle, também em Londres.

Chelsea abre o placar, mas Arsenal empata com gol contra de Rüdiger

Embora tivesse jogando fora de casa, o Chelsea se colocou mais no campo de ataque, tendo mais oportunidades de criação no início do jogo. Logo com cinco minutos, os visitantes tiveram uma chance perdida quando Azpilicueta encontrou Pedro dentro da área e o espanhol cabeceou para o fundo das redes, mas o assistente viu o impedimento e marcou. Contudo, três minutos depois, Hazard recebeu boa bola no meio da defesa e não perdoou o Arsenal, abrindo o placar no Emirates ao tirar de Ospina.

Após aí, os Gunners decidiram sair mais para o jogo. Wilshere tentou arriscar um chute, mas viu Caballero fazer a defesa e ainda viu o argentino completar dando um toquinho para tirar a redonda dos pés de Monreal. Passados três minutos, também, o empate veio. Em cobrança de escanteio, o ala do time de vermelho desviou na área, mas a redonda ainda bateu em Alonso e Rüdiger, antes de entrar para o gol.

Com 20 minutos, o Chelsea teve uma chance de desempatar o jogo, com Willian, que aproveitou corta-luz feito por Hazard, mas não conseguiu finalizar em gol de esquerda, mandando para a linha de fundo. Após aí, as equipes deixaram o jogo mais morno e o jogo se tornou cada vez mais tático, tendo os dois lados cautelo quando decidiam sair. Tirando uma chance de Özil já nos acréscimos, as equipes não tiveram mais jogadas construídas em perigo.

Arsenal consegue a virada com Xhaka e está na final da Copa da Liga

Assim como foi em boa parte da etapa inicial, o Chelsea teve a bola para a criação de jogadas. O Arsenal se fechava na defesa e tentava sair em contra-ataque. Essa dinâmica se alternava entre os times, até que o Hazard escapou da marcação e recebeu bola de novo entre a defesa. Partindo de cara para o goleiro, o belga errou a passada, tropeçou e perdeu a bola e a oportunidade de ouro até aqui na etapa final.

Com 15 minutos, porém, o Arsenal conseguiu virar a partida. Xhaka viu Lacazette se movimentar entre as linhas e passou. O francês tentou ganhar no corpo da marcação, mas não conseguiu se virar ao gol. Na tentativa de manter a jogada vida, tentou toque para trás, mas a bola desviou na zaga Blue e sobrou para Xhaka de frente ao gol, que só tocou para tirar do arqueiro e colocar o 2 no placar para os anfitriões.

Após o gol, o Chelsea passou a tentar roubar a bola com mais frequência, adiantando as linhas e pressionando mais o detentor da redonda. A equipe de Conte não conseguiu produzir algo de perigo que pudesse se resultar em gol, embora tivesse tentado por todo o restante do segundo tempo. A partida se encerrou com o 2 a 1 e Arsène Wenger tem a chance de vencer um título que ainda não tem no currículo como treinador dos Gunners.