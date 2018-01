Conte expõe insatisfação após eliminação do Chelsea na Copa da Liga

Google Plus

Após eliminação do Chelsea, Antonio Conte expõe sua insatisfação: "Muito decepcionante"

Depois de um empate sem gols no jogo de ida, Arsenal e Chelsea decidiram nesta quarta (24), no Emirates Stadium, a última semifinal da Carabao Cup. Uma vitória por 2 a 1 foi suficiente para o Arsenal carimbar sua passagem para a final da competição, onde enfrenta o Manchester City, enquanto o Chelsea viu-se obrigado a dar adeus ao torneio. Depois da partida, o treinador dos Blues, Antonio Conte, fez algumas considerações.

"Há uma decepção com o resultado, pois queríamos chegar à final", afirmou o treinador. "Nós sofremos dois gols e fomos azarados por causa dos dois desvios", prosseguiu Conte, comentando sobre os gols marcados pelo rival. Em seguida, o técnico completou expondo sua insatisfação com a eliminação: "Uma pena para mim, meus jogadores e nossos fãs".

Conte também comentou sobre a estréia precoce do meia Ross Barkley, ocasionada pela lesão do brasileiro William: "Quando acontece uma lesão de um dos nossos melhores jogadores [William], não é simples, porque o único substituto no banco era o Barkley. [...] Ele está trabalhando conosco há apenas duas semanas e hoje fui forçado a fazer a substituição [precocemente]".

O Chelsea volta a campo no domingo (28), onde enfrenta o Newcastle em seus domínios, em compromisso válido pela FA Cup.