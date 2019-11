Salgueiro x Náutico no Campeonato Pernambucano 2015 (4-1)

18:32 Estamos encerrando a transmissão da goleada do Carcará sob o Timbú. Um grande abraço a todos e obrigado pela companhia.

18:28 Salgueiro goleia Náutico em jogo polêmico e garante classificação às semifinais do Pernambucano

18:20 De fato, a campanha do Náutico não merecia quaisquer classificação. Visto que o time só teve duas vitórias na competição, ambas diante do Serra Talhada.

18:14 Em instantes, teremos o pós jogo da goleada do Carcará sob o Timbú.

18:03 O fato é que o jogo foi veementemente ofuscado pela péssima atuação do árbitro. O Carcará foi melhor em campo, valente, enquanto o Timbu terá um dos piores anos do século pela frente.

17:58 Presidente Gláuber Vasconcelos fez várias críticas a arbitragem de Nielson Nogueira Dias, o acusando de interferir com imagens de televisão para sua decisão.

50' Fim de papo no Cornélio de Barros! Salgueiro goleia Náutico por 4 a 1 e se classifica às semifinais do Campeonato Pernambucano. Timbu termina a competição, drasticamente, na lanterna.

49' Goooooooooooool do Salgueiro! Moreilândia bate de longe e supera João Ananias e faz o quarto tento da equipe sertaneja.

47' Goooooooooool do Náutico! Bruno Alves aproveita o rebote e empurra para o fundo das redes para fazer o gol alvirrubro na partida.

44' Timbu ainda tenta demonstrar algum tipo de reação, porém, não dá mais.

42' Goooooooooool do Salgueiro! Valdeir bate na saída de João Ananias e faz o terceiro tento sertanejo, que sela a classificação às semifinais.

41' Luciano salva! Gaston finaliza e goleiro sertanejo coloca o perigo para longe.

40' Stéfano Yuri tenta a finalização e por pouco não diminue para o Náutico.

39' Fillipe Souto bate de canhota e leva perigo, mas a bola passa por cima da meta sertaneja.

36' Jogo perde muito em qualidade, com ambas as equipes afobadas.

33' Como não tem mais substituição, João Ananias vai para a meta do Náutico.

32' O árbitro literalmente perde a moral em campo. Lisca também é expulso.

29' Nielson Nogueira Dias anula o pênalti após conversar com o quatro árbitro. Confusão formada.

26' Pênalti para o Náutico. Renato sofre fora da área e o árbitro aponto para a marca da cal.

25' Marlon chuta rasteiro e a bola sai pela linha de fundo. Passou perto.

23' Mudança no Salgueiro: sai: Lúcio; entra: Marlon.

21' Quase! Bruno Alves bate de perna direita e assusta Luciano. Bola passa por cima da meta.

20' Renato cai na área e pede pênalti, mas Nielson Nogueira Dias ignora.

17' Mudança no Náutico: sai: Piauí; entra: Patrick Vieira.

13' Timbu tenta levar vantagem com um homem a mais em campo, mas não encontra espaços. Falta criatividade.

9' Sérgio China mexe no Salgueiro: entra: Victor Caicó; sai: Cássio.

7' Cartão vermelho para Pio, do Salgueiro.

6' Missão do Náutico fica ainda mais difícil no Cornélio de Barros.

4' Gooooooooooooooooool do Salgueiro! Valdeir amplia para o Carcará com um belo gol.

4' Stéfano Yuri finaliza de cabeça, mas a bola sai por cima de meta de Luciano.

3' Timbu tenta esboçar uma postura mais ofensiva nos minutos iniciais.

0' Rola a bola no segundo tempo em Salgueiro.

16:57 Náutico vem com uma mudança para o segundo tempo. Renato entrará na vaga de Niel.

16:55 Continuem ligados! Logo mais teremos todas as emoções do segundo tempo.

45+2 Fim do primeiro tempo no Cornélio de Barros. Salgueiro vai vencendo o Náutico por 1 a 0.

44' Mudança no Náutico: entra: Stéfano Yuri; sai: Pedro Carmona.

43' Pedro Carmona sente e pede a substituição. Stéfano Yuri vem aí.

42' Ainda no primeiro tempo, equipe visitante tenta resolver.

38' Valdeir tem grande chance, porém, erra feio na hora da finalização e a bola vai para fora.

37' Timbu tenta assustar em jogada aérea, mas o árbitro assinalou a irregularidade.

31' Mudança no Salgueiro! sai: Kanu; entra: Alemão.

27' Após cruzamento da esquerda, Bruno Alves cabeceou e Luciano fez a defesa.

25' Carcará tenta pressionar, enquanto o Timbu tenta escapar e chegar ao empate.

19' Kanu tentou a finalização, mas o passe não foi bem feito e a o arremate saiu pela linha de fundo.

17' Muitos erros de passe neste momento de jogo.

15' Náutico tenta a resposta, mas peca na criação de jogadas no meio de campo.

13' Timbu agora precisará correr atrás de reverter a desvantagem para chegar às semifinais.

10' Goooooooooooooool do Salgueiro! Rodolfo Potiguar cabeceia o cruzamento de Tamandaré e vence Júlio César para abrir o placar no sertão.

9' Náutico tenta penetração pelo lado esquerdo, com o apoio de Piauí.

6' Equipes se estudam em campo. Os técnicos, tanto Sérgio China quanto Lisca se cohecem bem.

4' Náutico tenta a resposta em jogada área, mas a defesa afasta o perigo.

2' Salgueiro tenta a primeira finalização, mas a bola sai pela linha de fundo.

0' Rola bola no Cornélio de Barros para Salgueiro e Náutico no sertão.

15:55 "É o jogo da vida. É deixar tudo aqui dentro do campo", disse o treinador Lisca.

15:54 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

15:52 Náutico também entra em campo para a disputa da partida.

15:51 Salgueiro no gramado!

15:50 Arbitragem entra no gramado do Cornélio de Barros.

15:44 Jogadores do Salgueiro demonstram muito foco na partida.

15:40 Equipes fazem o aquecimento no gramado neste exato momento.

15:36 O Náutico, esfacelado por desfalques, entra em campo com dois laterais esquerdos e nenhum direito. Piauí será improvisado como zagueiro.

15:35 No mesmo horário desta partida no sertão, Sport e Santa Cruz se enfrentam na Ilha do Retiro.

15:28 Continuem ligados! Logo mais teremos bola rolando no Cornélio de Barros.

15:22 Um agradecimento especial ao companheiro Júnior Melo, o grande repórter do povo. Sem ele, essa transmissão não seria possível.

15:18 Lembrando que o Salgueiro precisará da vitória se quiser a classificação, enquanto o Timbu joga por um empate para chegar às semifinais.

15:14 Reservas do Náutico: Bruno; Bernardo, Felipe Gabriel, Guilherme Dentão, Anderson Preto, Patrick Vieira, Jefferson Nen, Renato e Stéfano Yuri.

15:11 Timbu definido! Alvirrubros vão a campo com: Júlio César, Niel, Welton Felipe, Diego, Gastón, Piauí; João Ananias, Fillipe Souto, Hélder Ribeiro, Bruno Alves; Pedro Carmona.

15:10 Em instantes, será divulgada a escalação do Náutico para o confronto.

15:03 Reservas do Carcará: Mondragon; Luiz Eduardo, Hyago, Marlon, Clebinho, Vitor Caicó, Anderson Lessa e Alemão.

15:02 Salgueiro definido! O Carcará vai a campo com: Luciano; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogerio e Lúcio; Moreilândia, Rodolfo Potiguar, Pio, Cássio e Valdeir; Kanu.

14:50 Boa tarde, amigos conectados na Vavel Brasil. Continuem ligados que logo mais teremos todas as emoções da rodada final do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano.

A partida Salgueiro x Náutico desta tarde será comandada por Nielson Nogueira Dias. Nielson tem 40 anos e trabalha como Policial Militar. O mesmo pertence, além da Federação Pernambucano da Futebol (FPF), ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o nono de Nielson Nogueira na temporada. Clóvis Amaral da Silva e Elan Vieira de Souza serão os auxiliares.

Estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, conhecido como Salgueirão, é o local onde o Salgueiro manda seus jogos. Localizado no sertão pernambucano, o estádio acaba sendo uma forte arma para o Carcará fazer vítimas, principalmente pelo forte calor e por conta do apoio da torcida, que costuma ir em bom número. Atualmente, o Cornélio de Barros tem uma capacidade para 10.240 torcedores.

O Salgueiro terá um importante retorno. Fora de combate deste a primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste, Anderson Lessa está recuperado de uma lesão e deve entrar no decorrer do jogo. Sérgio China, em contrapartida, não poderá contar com os recém-contratados Paulinho Mossoró e Alexson, pois os dois atuaram na competição pelo Serra Talhada. Mossoró, inclusive foi um dos destaques do Carcará no vitória diante do Piauí.

O técnico Lisca contará com alguns retornos em relação à partida ante o Brasilia. O comandante, que não contou com zagueiros origem contra os candangos, poderá utilizar Diego e Welton Felipe. A participação do segundo entre os titulares ainda não foi confirmada, pois ele está retornando de uma lesão na coxa, mas Diego deve começou jogando. Com isso, Gastón volta para a lateral-esquerda e os volantes Helder e Niel retornam para o banco de reservas.

O Salgueiro fez uma bela partida contra o Piauí e a euforia tomou conta da cidade, principalmente, porque o time enfrentará o Flamengo na Copa do Brasil. Apesar disso, o técnico Sérgio China manteve a seriedade logo após o apito final do jogo com o Enxuga Rato e deixou claro que o pensamento já estava em conseguir uma vitória no Náutico: “A vitória contra o Piauí foi muito boa, pois conseguimos o nosso objetivo, que era matar o confronto da volta e avançar de fase na Copa do Brasil. Mas, agora, a Copa do Brasil já é passado e nosso pensamento vai se voltar para este confronto com o Náutico no domingo (05). É um jogo decisivo e precisamos da vitória.”

O goleiro Júlio César, do Náutico, mostrou preocupação com este confronto ante o Salgueiro. O paredão alvirrubro sabe que o futuro do Timbu será definido neste domingo (05) e uma derrota poderá trazer complicações gigantescas para as pretensões da equipe de Rosa e Silva: “No futebol, existe o presente, mas claro que tem de se pensar no futuro. É necessário pensar no calendário, porque existe receita e contratações por trás. Para eu e outros jogadores estarem aqui no próximo ano, creio que é o pensamento da maioria, o Náutico tem de ter um time forte. Tudo começa agora e temos de pensar nisso agora. Se for para pensar em 2016 só no ano que vem, pode ser tarde demais.”

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Náutico : Pedro Carmona, meia-atacante do Náutico, é a grande arma da equipe para este duelo. Carmona viveu um 2014 de bastante sofrimento por conta de uma grade lesão nos ligamentos do joelho, além disso, sofreu com problemas musculares no início desta temporada e só pôde voltar aos gramados na última quinta-feira (02). O jogo com o Brasília mostrou o motivo dele ser ídolo da torcida alvirrubra. (Foto: Divulgação/Náutico)

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Náutico 2015: Anderson Lessa, atacante do Salgueiro, pode ser fundamental neste jogo. Ele estava fora de combate pois sofreu uma lesão no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste diante do Ceará. Agora, recuperado, o atleta espera manter a ótima fase e ajudar o Carcará nesta luta. (Foto: Divulgação/FPF)

As duas agremiações já fizeram um jogo decisivo neste ano. Pela Copa do Nordeste, o Carcará chegou nas mesmas condições desta tarde: precisando vencer para ficar com vaga para às quartas de final. Os sertanejos acabaram vencendo o confronto por 3 a 1 e deixaram o Timbu fora da fase seguinte do campeonato regional. Na ocasião, os gols do Salgueiro foram marcados por Anderson Lessa (2x) e Ranieri. O duelo também teve bastante polêmica envolvendo a arbitragem.

Salgueiro e Náutico chegam para esta decisão bastante animados pelos resultados do meio de semana, que foi reservado para as disputas da Copa do Brasil. O Carcará fez bonito e aplicou uma goleada no Piauí, fora de casa. O grande destaque do embate foi o atacante Kanu, que marcou 3 dos cinco gols anotados pelos sertanejos. Com a vitória por 5 a 1, o time pernambucano avançou à próxima fase, onde enfrentará o Flamengo. Já o Timbu também venceu, mas pelo placar mínimo. A vítima alvirrubra foi o Brasília e o fator positivo foi a reestreia de Carmona – autor do gol – após mais de um ano fora dos gramados por conta de uma lesão grave.

A missão do Náutico nesta tarde parece fácil, pois basta o clube entrará em campo como classificado e só será eliminado em caso de uma derrota. No entanto, enfrentar o Salgueiro no sertão do estado é uma tarefa bastante difícil e o alvirrubro de Rosa e Silva deve entrar bastante precavido para garantir a vaga nas semifinais e não passar vergonha no estadual. Afinal, uma eliminação precoce será ruim para a imagem e finanças do Timbu, que ficaria fora da Copa do Nordeste do próximo ano.

O Salgueiro sonha em fazer história no campeonato estadual. A dificuldade é grande, até porque se passar de fazer enfrentará o favorito Sport, mas o clube espera ao menos garantir mais uma participação nas semifinais para tentar ir à Copa do Nordeste de 2016. Para ficar com a última vaga do G-4, o Carcará precisará vencer o Timbu. Com os três pontos, o time de Sérgio China chegará aos 11 pontos.

O duelo desta tarde será de suma importância para vida de Salgueiro e Náutico nesta competição. O G-4 do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano está praticamente definido, restando apenas ser definida a última vaga. Esta ficará com Carcará ou Timbu, pois Sport, Central e Santa Cruz já garantiram com antecedência suas respectivas participações nas semifinais.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o embate decisivo entre Salgueiro x Náutico , válido pela última rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, a ser disputado às 16h00, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão pernambucano.