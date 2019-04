Sem Danielzinho, São Caetano busca primeira vitória em casa no Paulistão contra o Botafogo-SP

*Especial para a Vavel Brasil

O São Caetano busca sair da última colocação do Paulistão Chevrolet neste sábado, às 18h30, contra o Botafogo-SP, no Estádio Anacleto Campanella. Sem vencer desde a primeira rodada (2x1 no Atlético Sorocaba, fora de casa), o time ainda busca a primeira vitória como mandante.

A grande novidade no time titular é a presença de Fabinho entre os titulares. O jogador, apresentado nesta quinta-feira, já está com a documentação regularizada e pode fazer sua estreia, no lugar de Moradei, machucado. Samuel Xavier também retorna de suspensão e joga. Suspensão que tira Danielzinho, principal goleador da equipe (com 4 gols), do duelo deste sábado.

Wagner, com um entorce no joelho direito, fica fora e dá lugar à Eli Sabiá. Rivaldo, que foi poupado contra o Mirassol, também tem vaga garantida na partida. Aílton no meio e Eduardo no ataque, provavelmente devem começar jogando.

"É ‘vencer ou vencer’! Precisamos somar pontos o quanto antes. O Botafogo deve vir para se defender, mas temos que impor nosso jogo, o que não vem ocorrendo. Ainda dá tempo de reação, de muita coisa dentro do campeonato", disse o atacante Eduardo.

Geninho explicou as mudanças do Azulão. "O Fabinho vem para suprir uma deficiência nossa, primeiro volante, e também tem experiência. E o Aílton ajuda a dar uma saída de bola melhor. Nosso time não está conseguindo ficar com a bola", afirmou o treinador do São Caetano.

Já o Botafogo-SP não poderá contar com o atacante Nunes, que ainda possui contrato com o Azulão.