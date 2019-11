Mesmo se o São Caetano cair, Rivaldo pretende ficar no clube até o fim de 2013

* Especial para a Vavel Brasil

Quando chegou, em janeiro, o meia Rivaldo nunca imaginou que, em quase dois meses, o São Caetano estaria na última colocação do Campeonato Paulista, mas é a realidade que o pentacampeão do mundo vive no clube atualmente. O jogador revelou, em coletiva no Anacleto Campanella, que não entende tal situação.

"Queria saber o que está acontecendo. Depois dos quatro grandes, o São Caetano deveria ser o quinto, pelos jogadores que tem, que são bons jogadores. Eu acredito que seja coisa do futebol. Nem sempre o clube vai estar em alta. Mas o Azulão paga em dia, faz tudo certinho, mas os resultados não estão vindo. A gente já se reuniu algumas vezes e estamos tentando. Nada melhor do que um grande jogo para voltar a vencer", disse.

Contra o Palmeiras, domingo (16h, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12ª rodada), o jogador vai até comemorar gol contra um dos times que brilhou, de 1994 a 1996, ainda na "era Parmalat". "Está tão difícil para fazer gol que se fizer tem que comemorar, sim. Eu tenho carinho pelo Palmeiras, mas isso não tem nada a ver. Gol é o momento de alegria e o jogador tem que extravasar", afirmou.

Mesmo com um eventual rebaixamento, o que jamais aconteceu na carreira com o meiocampista campeão mundial em 2002, Rivaldo confirmou que não pretende abandonar o São Caetano no restante da temporada. "Independente do que acontecer, continuarei aqui, vou cumprir meu contrato, porque não é momento de fugir. Depois a gente vê se o Rivaldo vai parar de jogar", assegurou.

Por fim, Rivaldo também explicou seu post no Twitter (ver abaixo), onde pedia mais "vergonha na cara" do elenco. "A gente vê o clube pagando em dia, fazendo o melhor pelos jogadores e eu acho que pedi um pouco mais dos jogadores. Mas eu também estou no meio desse grupo, dessa vergonha, então vale para mim. Acho que falta dar um pouqinho mais em campo para conseguir a vitória", concluiu o atleta, que faz 41 anos neste ano.

Hoje as 15:30 treinamos,temos que sair desta situação o São Caetano não merece isso, todos nós jogadores temos que ter vergonha na cara. — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) 25 de fevereiro de 2013

ÉDER DESABAFA

Na quarta-feira, também em coletiva, o meia Éder desabafou sobre o mau campeonato que o Azulão faz no Paulistão: “Estamos de saco cheio de perder. Olho pra esposa e para os filhos e fica uma situação desconfortável. Nos cansamos de perder jogos, somos saco de pancadas. Não importa que é o Palmeiras, temos de vencer de qualquer maneira".