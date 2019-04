Bernard sofre luxação no ombro e deve parar por 3 semanas

Na vitória do Atlético-MG contra o Tupi, uma notícia deixou os torcedores e o técnico Cuca preocupados. O meia-atacante Bernard se lesionou no ombro depois de dividida com o zagueiro Thales do Tupi e deve ficar de fora por 3 semanas.

Bernard se lesionou ainda no primeiro tempo e saiu chorando de campo. No vestiário do Independência, o médico do clube Rodrigo Lasmar recolocou o ombro do jogador no lugar.

O médico Rodrigo Lasmar declarou que lesões como a de Bernard, costumam demorar cerca de três semanas para total recuperação. Rodrigo Lasmar ainda reforçou que o jogador fará nesta segunda-feira (01), um exame de imagem que revelará a gravidade da lesão.

Caso fique de fora pelo tempo previsto pelo departamento médico do Galo, Bernard desfalcará o Galo contra o Arsenal de Sarandí pela Libertadores na próxima quarta-feira (03), além do jogo contra o São Paulo que será disputado no dia 17 de abril. O jogador também ficará de fora dos últimos jogos da fase classificatória do Campeonato Mineiro.