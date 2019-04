Presidente Paulo Nobre confirma interesse em Alan Kardec

No último sábado, o presidente Paulo Nobre declarou na chegada ao Pacaembu – antes da vitória diante do Linense, por 2 a 1 – que o clube tem interesse no atacante Alan Kardec, que já defendeu o Santos e que atualmente está no Benfica, de Portugal.

Um dos principais empecilhos pode ser a vontade do clube europeu em não querer emprestar o jogador, e só negociar o atacante de forma definitiva.

Paulo Nobre aproveitou os amistosos do Brasil na Europa e foi conhecer a estrutura da equipe portuguesa. E em conversa sobre alguns jogadores com o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, o nome de Kardec agradou o presidente do Verdão – que afirmou que o clube não tem condições financeiras de comprar o atacante em definitivo.

Quando questionado sobre ter ou não aberto negociação para levar Kardec ao Palestra Itália, Nobre disse que não fará declarações sobre contratações não confirmadas para não atrapalhar o negócio.

Na última semana, Paulo Nobre disse que com o momento financeiro do Palmeiras teria que ser criativo na busca por reforços. Os jogadores que chegarem ao Verdão só poderão atuar na Série B, na reta final da Libertadores – caso a equipe se classifique – e na Copa do Brasil.