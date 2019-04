Santos empata com São Caetano e garante classificação

Jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Paulista realizado no estádio do Pacaembu, São Paulo.

O Santos recebeu o São Caetano no estádio do Pacaembu nesta quinta-feira (04) pela 17ª rodada do Campeonato Paulista e não passou de um empate por 1 a 1. Neymar fez para o alvinegro enquanto Jael marcou para o Azulão.

O Santos começou partindo para cima do São Caetano, mas parou na forte marcação do adversário. E logo aos cinco minutos, Durval errou o tempo de bola e cometeu falta em Jael na meia-lua. Na cobrança, o centroavante acertou o ângulo de Rafael.

Depois de levar o gol, o Santos buscou o empate com jogadas de velocidade de Montillo e Galhardo, mas pecou bastante nas finalizações. Neymar teve duas chances claras, mas chutou por cima do gol de Fábio.

No fim do primeiro tempo, Cícero serviu Giva que partiu sozinho, mas o goleiro Fábio saiu muito bem do gol e salvou a melhor chance do Santos na etapa.

Na volta do intervalo, Muricy tirou o garoto Giva e colocou o atacante André buscando aproveitar os cruzamentos feitos pelos laterais santistas.

Logo aos sete minutos, Montillo sofreu falta na entrada da área. Neymar acertou a cobrança no ângulo de Fábio empatando a partida em um gol muito parecido com o do São Caetano.

Depois do empate, a equipe santista se animou e foi para cima buscando a virada, mas o atacante André parou duas vezes nas mãos de Fábio após bons cruzamentos de Montillo.

Com o empate o Santos chegou aos 33 pontos e mantém a terceira posição, já o São Caetano segue na vice-lanterna com 12 pontos.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Paulista

XV de Piracicaba 2x0 Bragantino

Ituano 0x0 União Barbarense