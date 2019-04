Botafogo vence Olaria e encaminha classificação

Jogo válido pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, realizado no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, realizado no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda.

O Botafogo venceu o Olaria por 3-0 nessa tarde (7) e assumiu a liderança do grupo A da Taça Rio com um jogo a menos, equipe alvinegra tem 4 jogos e 4 vitórias nesse segundo turno.

O primeiro tempo da partida teve como destaque a grande atuação do goleiro Gustavo, que impediu em diversas opurtunidades que a equipe alvinegra abrisse o marcador. Lodeiro também se destacou criando boas jogadas e tendo chances de gol, mas parou no goleiro do Olaria e também na trave. No final da primeira etapa, o atacante Rafael Marques esteve muito perto de fazer um golaço, após grande jogada individual ele finalizou e o goleiro fez outra bela defesa.

A segunda etapa foi igual a primeira, exceto com o detalhe mais importante do futebol: gols. O Botafogo marcou três vezes e transformou o domínio em resultado. Logo aos quatro minutos o zagueiro Thiago Campos escorregou e a bola ficou pro uruguaio Lodeiro, que driblou o marcador e o goleiro para abrir o placar. Fellype Gabriel teve um gol mal anulado na metade do segundo tempo, o juiz alegou que a bola pegou no braço do meia, o que não aconteceu.

Aos 30 minutos o treinador Oswaldo de Oliveira colocou o jovem meia Vitinho no lugar do apagado Bruno Mendes e, foi ele quem transformou o 1-0 magro em uma boa vitória alvinegra, com dois golaços o meio campo só precisou de 15 minutos pra se tornar o homem do jogo.

Com a vitória, o Botafogo assume a primeira colocação do grupo A com um jogo a menos. O Olaria é o quinto do mesmo grupo e o lanterna do geral e, agora tem uma batalha muito árdua para se livrar do rebaixamento.