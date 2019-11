Corinthians utiliza redes sociais para apresentar os uniformes da temporada 2013

Depois de anunciar que a partida contra o São Bernardo seria a última com o uniforme campeão da Libertadores e do Mundial, o Corinthians apresentou os seus novos uniformes na tarde desta segunda-feira (08). Ao invés de fazer da maneira tradicional – em festa no salão nobre do Parque São Jorge – o Timão preferiu utilizar as redes sociais para mostrar o novo manto que será utilizado por toda a temporada de 2013.

Primeiro, Alexandre Pato postou uma foto no seu Instagram vestindo o primeiro modelo, o branco, que continua muito parecido com o anterior. Minutos depois, foi a vez de Paulinho divulgar o segundo uniforme, que volta a ser listrado e confirma um padrão da Nike, fornecedora do Timão: em anos pares, a segunda camisa é lisa, em anos ímpares ela é listrada.

O uniforme alvinegro desta temporada é uma homenagem à conquista do Campeonato Paulista de 1977, que tirou o Corinthians de uma fila de 23 anos sem títulos. Confira as imagens: