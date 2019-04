Alexandre Pato marca, Corinthians vence e enfrentará a Ponte Preta

Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no Estádio do Pacaembu

INCIDENCIAS : Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no Estádio do Pacaembu

Jogando no Pacaembu, o Corinthians precisou de dez minutos para resolver a partida contra o Atlético Sorocaba e vencer por 2 a 0, gols de Danilo e Alexandre Pato. Com o resultado, o Timão permaneceu na quinta posição da primeira fase e agora irá enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista, no próximo domingo.

Começo da partida é ruim, mas Corinthians melhora no final e abre 2 a 0

Em um primeiro tempo que começou ruim, o Corinthians precisou de apenas dez minutos para marcar dois gols e abrir boa vantagem no placar. Sem muita ambição no campeonato, o Timão jogava para o gasto e não criava muitas oportunidades. Aos 34 minutos, Guerrero fez bonita jogada individual, fintou dois marcadores e serviu Danilo. O meia invadiu a área e, de frente para o goleiro, tocou com tranquilidade para o fundo da rede.

No lance seguinte, o Atlético respondeu. Bruninho fez boa jogada pela lateral direita, foi até a linha de fundo e cruzou, mas a bola percorreu toda a extensão da grande área e por muito pouco o zagueiro Gil não jogou contra o próprio patrimônio. E no último lance da primeira etapa, Paulinho fez boa jogada dentro da área e bateu. Felipe Alves fez boa defesa, mas a bola tocou na trave e sobrou para Alexandre Pato, livre na pequena área, empurrar para o fundo do gol.

Corinthians apenas mantém a vantagem

Se o desinteresse das duas equipes já era evidente na primeira etapa, o fato de o resultado já ter sido definido antes do intervalo fez com que o segundo tempo fosse extremamente ruim. Apenas duas oportunidades foram criadas, ambas pelo Corinthians e em sequência.

Aos 18 minutos, Emerson deu um lindo toque de letra para Guerrero, que dominou e bateu forte da entrada da área. Em dois tempos, Felipe Alves fez a defesa. No lance seguinte, foi a vez do peruano servir Sheik, mas o atacante finalizou mal e isolou a bola por cima do gol. O segundo tempo se arrastou até o final e o único lance de destaque foi a expulsão de Bruninho, do Sorocaba,que recebeu o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.