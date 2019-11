Fluminense vence e se classifica para a semifinal da Taça Rio

O Fluminense entrou à campo neste domingo (21) com o objetivo de vencer o Bangu e secar o Resende. Em caso de vitória e tropeço no outro jogo, a equipe dirigida por Abel Braga se classificaria como primeiro do Grupo B da Taça Rio e teria a vantagem de jogar pelo empate na semifinal. E assim aconteceu. Com gols de Rhayner e Sóbis, o tricolor se classificou em primeiro graças a vitória por 3 a 2 do BoaVista contra o Resende, e agora enfrenta o Volta Redonda na semifinal.

Primeiro tempo com gol de Rhayner

Cheio de reservas, o Fluminense entrou a campo com a missão de vencer para ser líder do Grupo B da Taça Rio. Logo no ínicio do jogo, Samuel fez boa jogada de corpo e rolou para Rafael Sóbis que por pouco não conseguiu finalizar. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Sóbis dominou na entrada da área e acertou belo passe para Wallace que se inflitrou no meio da defesa e chutou mascado. Rhayner aproveitou e com dois toques na bola abriu o placar em São Januário.

Após o gol o Fluminense passou a administrar o jogo, a equipe tricolor chegou a ter 68% de posse de bola. O Bangu parava na forte marcação imposta pelo esquema de Abel Braga e chegava apenas com chutes de fora da área. Mayara e Araruama chutaram duas vezes cada, mas sem perigo. A melhor chance da equipe veio em cobrança de falta de Bruno Santos que caíra dentro das redes de Ricardo Berna se não fosse pelo desvio de Fábio Braga. No fim, o placar de 1 a 0 para o Fluminense fechou a primeira etapa.

Segundo tempo com gol de Sóbis

O Bangu voltou para o segundo tempo cheio de alteração, tudo indicava um time mais ofensivo e foi o que realmente aconteceu. A posse de bola que chegou a ser de total domínio do Fluminense caiu, e ficou divido em 50 a 50%. A equipe tricolor só chegou no ataque aos 19 minutos, Rhayner puxou contra-ataque e tocou para Samuel que descolou belo passe para Rafael Sóbis finalizar na trave.

Aos 29 minutos saiu a chance mais clara do Bangu no jogo. Mayaro recebeu bom passe dentro da grande área e obrigou Berna a fazer grande defesa. No rebote, Sérgio Júnior toca mas Berna, novamente salva, dessa vez com o rosto. Com o decorrer do jogo a produção das duas equipes foi caindo, o Fluminense atacava sem objetividade e o Bangu não conseguia concluir suas jogadas. No fim, em contra-ataque puxado por Biro-Biro, Rafael Sóbis recebeu e chutou forte para ampliar a vantagem e garantir a vitória tricolor na partida.

Com a vitória tricolor combinada com a derrota do Resende, o Fluminense assumiu a primeira colocação do Grupo B e adquiriu a vantagem de jogar pelo empate na semifinal. O adversário será o Volta Reonda que perdeu para o Botafogo e ficou com a segunda colocação do Grupo A.

Semifinais

Botafogo x Resende

Fluminense x Volta Redonda