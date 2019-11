Botafogo vence e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil

O Botafogo venceu o Sobradinho nesta quarta-feira (24), pelo placar de 2 a 0 com gols de Rafael Marques e Fellype Gabriel. Em jogo de duas expulsões e muitas bolas na trave, o alvinegro avançou na competição e aguarda o vencedor do confronto entre CRB e Fast Club. No jogo de ida, o placar de 1 x 1 selou o confronto em Manaus. A CBF ainda vai definir as datas da segunda fase da competição.

Pressão do Sobradinho e gol de Rafael Marques

Botafogo e Sobradinho subiram ao gramado de Volta Redonda com o intuito de se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Quem acreditava em uma pressão do time carioca se espantou ao perceber a pressão exercida pela equipe do Distrito Federal no início da partida. Logo aos 2 minutos, Hildo cobrou falta na cabeça de Laércio que cabeceou livre obrigando Renan a fazer excelente defesa. Com dificuldades para sair ao jogo o Botafogo dava espaço e aos 6 minutos, Eltinho desperdiçou boa chance para abrir o marcador após passe errado de Julio César.

Após a pressão inicial, Oswaldo inverteu Seedorf e Fellype Gabriel de posição e a partir dali surgiram as melhores chances alvinegras. Em jogada semelhante à do Sobradinho, Seedorf cobrou falta na cabeça de Fellype Gabriel que obrigou Donizete a fazer boa defesa. Em seguida, Lucas disparou um belo chute que acertou o travessão, mas Fellype Gabriel não conseguiu aproveitar o rebote.

Melhor no jogo, o gol botafoguense não demoraria a sair. Aos 34 minutos, Vitinho achou Seedorf que executou belo passe para Rafael Marques cabecear. O placar seria mantido até o fim do primeiro tempo sem maiores sustos. Botafogo 1 a 0.

Expulsões marcam a segunda etapa

A segunda etapa iniciou-se no mesmo ritmo da primeira, um Botafogo organizado e tocando bola contra um Sobradinho que chegava ao ataque na base do chutão. Com Seedorf em grande noite, Vitinho quase ampliou o placar após receber belo passe do holandês e chutar cruzado. Com o resultado praticamente definido e poucas chances sendo criadas, a equipe Brasiliense perdeu a cabeça. Allysson foi expulso após bater boca com Hildo - seu companheiro de equipe - após um choque de cabeça no campo defensivo.

Com o adversário perdido em campo, o Botafogo não teve dificuldades para encontrar seu segundo gol. Aos 27 minutos, Lucas foi a linha de fundo e cruzou para Fellype Gabriel carimbar a classificação botafoguense para a próxima fase. No fim, Ramon ainda seria expulso por cometer falta no mesmo Fellype Gabriel e receber o segundo amarelo.

Classificado, o Botafogo espera o vencedor do confronto entre CRB e Fast Club para conhecer seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou com o placar de 1 a 1. Agora o foco alvinegro está voltado para o Campeonato Carioca, a equipe enfrenta o Resende pela fase semifinal da competição.