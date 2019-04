Depois de gol contra o Santos, Kleber será titular no México

Que atacante vive de gol, ninguém duvida. E quem está provando isso é o atacante Kléber. O camisa 9 marcou seu primeiro coma camisa do Palmeiras, em partida das quartas de final do Paulistão, contra o Santos e, mesmo tendo desperdiçado um pênalti na decisão contra a equipe santista, agradou o técnico Gílson Kleina e garantiu um lugar entre os 11 titulares contra o Tijuna (MEX), pelas oitavas de final da Libertadores.

No embarque para o México, o treinador confirmou que Kléber será titular. "Conversamos nesta semana e ele disse que era outro Kleber. Acho que vem uma nova fase dele agora", afirmou o técnico. O jogador começou a perder espaço no time depois que perdeu um gol “feito” contra o Tigre, na Argentina, quando a partida ainda estava empatada em 0 x 0. Na ocasião, o Palmeiras foi derrotado com um gol marcado no lance seguinte. O contrato de Kléber com o Palmeiras é de empréstimo e vai até 30 de junho. Caso o Porto não queira o jogador de volta, ele fica até dezembro.

Outro ponto importante para Kleina é a presença de Kleber para trabalhar como homem de referência no ataque do Verdão. "Sempre trabalhei com referência, mas com a situação do Caio e do Kleber, entendemos outra forma de jogar para não mexermos muito. E também porque não podia usar o Kleber o tempo todo", disse Kleina.

Para a partida no México, Kleina deve contar com os dois jogadores – com Caio ficando no banco de reservas. "Precisaremos tanto do Kleber quanto do Caio porque eles usam muito o corpo, precisamos de alguém que faça a diferença na bola parada", afirmou o treinador.