Jogando com reservas, Botafogo apenas empata com o CRB

Com a cabeça na final da Taça Rio, o Botafogo enfrentou o CRB com um time recheado de reservas. Sentindo a ausência de seus craques e sofrendo com as péssimas condições do gramado, o alvinegro empatou por 0 a 0 e agora decide a vaga no jogo de volta. Mesmo tendo boas chances, a trave e o goleiro Galatto impediram a vitória da equipe dirigida por Oswaldo de Oliveira.

Primeiro tempo com sustos

O primeiro se iniciou com sustos para ambas as equipes. Logo no primeiro minuto, Vitinho chutou forte e a bola passou raspando o ângulo do goleiro Galatto. Aos 11 minutos, também com Vitinho, o Botafogo quase abriu o placar aproveitando a falha da defesa que afastou o perigo no desespero. A resposta veio com Walter Minhoca que aos 15 minutos arriscou um belo chute de trivela, mas Jefferson estava na bola.

A chance botafoguense mais clara do primeiro tempo saiu dos pés de Lima que após tabelar com Andrezinho e entrar na área, optou por chutar ao gol mesmo com Bruno Mendes sozinho na pequena área. A bola parou nas redes, mas pelo lado de fora. Aos 28 minutos, o CRB também teve sua oportunidade. Everton Luiz foi lançado e tocou por cobertura encobrindo Jefferson. Antônio Carlos de carrinho conseguiu salvar em cima da linha. Sem mais grandes oportunidades, o primeiro tempo terminaria em 0 a 0.

Segundo tempo de boas defesas e bolas na trave

Procurando definir a classificação já no jogo de ida, e o Botafogo voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque. No primeiro minuto, Gegê aproveitou falha de Galatto mas chutou fraco. Aos 8, Vitinho arrancou com a bola, passou por três defensores e só é parado com falta. Seria um gol de placa. A resposta veio com Carlão, que recebeu na meia lua da grande área e chutou forte para boa defesa de Jefferson.

Se o campo impedia uma boa fluidez do jogo, a bola parada parecia a solução. Aos 13 minutos, Andrezinho cobrou boa falta que explodiu no travessão. Galatto nada poderia fazer. O Botafogo insistia na mesma jogada até que seu gol saiu. Aos 31, André Bahia subiu e encontrou Sassá, que livre na grande área, empurrou para as redes. Mas o bandeirinha já assinalava impedimento no lance.

Aos 37 minutos surgia a última chance clara da partida. Vitinho, o melhor em campo, recebe com passe, gira, e chuta forte. A bola passa à frente de Galatto com perigo. No fim, o placar de 0 a 0 deixou a decisão da vaga para o Rio de Janeiro. Agora a equipe alvinegra muda seu foco para o campeonato estadual, onde enfrenta o Fluminense pela decisão da Taça Rio. Em caso de vitória, o titulo irá antecipadamente para General Severiano pela 20ª vez em sua história.