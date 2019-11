Com pênalti polêmico no fim, Emelec derrota o Fluminense

Clima de Libertadores. Torcedores do Emelec já preenchiam as ruas ao redor do Estádio George Capwell cerca de 2 horas antes da bola rolar. Em campo, um jogo brigado e disputado. Emelec e Fluminense se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No placar, o resultado de 2 a 1 para a equipe equatoriana gerou reclamação do lado tricolor por conta de um pênalti duvidoso. Na volta, uma vitória simples classifica a equipe de Abel Braga para as quartas de final da Libertadores.

Leandro Euzébio faz contra, mas Wagner empata antes do intervalo

Empurrado pela sua torcida, o Emelec explorava o estádio George Capwell que estava lotado. Logo aos 5 minutos, Modaini cortou Rafael Sóbis, arriscou de perna esquerda e viu seu arremate explodir no travessão. Pressionando, o mesmo Mondaini quase surpreendeu Diego Cavalieri em um chute despretensioso que assustou. O caldeirão equatoriano vibrava mesmo com a paralização do jogo para concerto da rede do gol tricolor que encontrava-se solta.

Acomodado e sem inspiração, o Fluminense só conseguiu assustar aos 22 minutos quando Rhayner foi parado com falta próximo a grande área. Wagner executou bela cobrança que só não terminou em gol pois Dreer fez uma grande defesa, a bola ainda resvalaria na trave antes de sair. Quando o Fluminense parecia acordar para o jogo, o Emelec abriu o placar. Veras aproveitou a falha de Carlinhos na marcação para cruzar. Leandro Euzébio - desajeitado - tentou cortar, mas apenas mudou a trajetória da bola fazendo com que a mesma caísse dentro do gol. Explosão da torcida, Emelec 1 a 0.

Após sofrer o gol, o Fluminense passou a correr atrás do resultado e o técnico Abel Braga inverteu Rhayner e Wellington Nem de posição. Logo no primeiro lance após a troca, Carlinhos fez bom lance pela esquerda e a bola sobrou para Nem que finalizou forte em cima do goleiro. Na sequência, o mesmo Carlinhos rolou para Wagner que finalizou com categoria para marcar um golaço, no ângulo, sem chances para Dreer. O gol selaria o resultado final do primeiro tempo.

Emelec encontra pênalti no fim e vence

Se o segundo tempo tinha a esperança de ter a mesma velocidade do primeiro, não aconteceu. A forte marcação impediu a boa fluência do jogo e chutões tomaram conta da partida. O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 21 minutos. De Jesus executou um belo giro em cima de Edinho e bateu forte, no cantinho, para boa defesa de Cavalieri. Em resposta, o mesmo Edinho que foi driblado no lance anterior, achou bom passe para Wellington Nem, que de calcanhar, quase virou a partida.

Com a partida caminhando para seu fim, os dois treinadores tentavam mudar o jogo usando seus bancos de reservas. Entratanto, nada parecia fazer diferença para, até então, o monótono segundo tempo. Quando a torcida equatoriano se preparava para deixar o estádio, veio o golpe final. O árbitro Wilmar Roldán marcou pênalti - inexistente - para o Emelec aos 42 minutos. Gaibor cobrou e Cavalieri por pouco não defendeu. 2 a 1. No fim, a catimba fez com que o resultado se mantesse até o apito final.

O Fluminense agora volta seus objetivos para o campeonato estadual. No domingo, enfrenta o Botafogo pela final da Taça Rio precisando vencer. Pela Libertadores, a derrota não abala o sonho de conquistar a taça, uma vitória simples por 1 a 0 no Rio classifica o tricolor para a fase de quartas de final.