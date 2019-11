Marcelo Veiga assume como técnico do São Caetano

* Especial para a Vavel Brasil

O São Caetano apresentou seu terceiro treinador neste ano: trata-se de Marcelo Veiga, de 48 anos, que levou o Botafogo-SP às quartas-de-final do Campeonato Paulista 2013. O comandante já havia sido procurado durante a disputa do Paulistão Chevrolet, mas preferiu terminar a campanha com o Botafogo para depois assumir outro time.

"Assumo a equipe com ansiosidade, porque queremos trabalhar logo e apagar essa imagem ruim que o Azulão teve no Paulista. Por tudo que o São Caetano foi e o representa hoje, não pode estar nessa situação", afirmou o treinador.

Sobre a torcida, que comparece em número pequeno nos jogos no Anacleto Campanella, Veiga espera apoio dos fanáticos pelo clube na Série B do Brasileirão. "Se tiver meia dúzia aqui apoiando, já está bom demais. Os torcedores devem comparecer mais se o time vencer e embalar, porque se tiver mal, o cara vai ficar em casa e xingar pelo pay per view mesmo", disse.

Marcelo Veiga fez sucesso treinando o Bragantino por seis anos (raro hoje em dia no futebol). Também obteve passagens por América-RN, Remo, Portuguesa, Ferroviário e Francana-SP.

Volante Matheus e atacante Paulo Henrique também foram apresentados (Foto: Márcio Donizete)

Junto com o novo técnico, também foram apresentados o atacante Paulo Henrique (ex-Atlético-MG) e o volante Matheus (ex-Joinville). O treinador também confirmou que o São Caetano está negociando com o goleiro Rafael Santos e o meia Danilo Bueno, ambos do Botafogo-SP, antigo clube de Veiga.

Confira abaixo um pedaço da coletiva de apresentação de Marcelo Veiga.