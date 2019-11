Botafogo - Fluminense, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 com gol de Rafael Marques e conquistou a Taça Rio. Como já tinha vencido a Taça Guanabara, garantiu de forma antecipada o seu 20º título estadual. Campanha irretocável e título merecido.

FIM DE JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA! O BOTAFOGO É CAMPEÃO DA TAÇA RIO E CONQUISTA O CAMPEONATO CARIOCA DE FORMA ANTECIPADA!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' Substituição no Botafogo: sai Seedorf, entra Lucas Zen.

VÍDEO: Veja o gol de Rafael Marques que vai dando o título estadual ao Botafogo.

39' O Fluminense precisa de 2 gols para ser campeão da Taça Rio! O resultado vai levando a taça para General Severiano.

38' Wagner recebe bom passe e sairía na cara do gol se o impedimento não tivesse sido marcado.

37' Substituição no Fluminense: sai Rhayner, entra Michael.

34' NO TRAVESSÃO! SEEDORF COBRA O PÊNALTI NO TRAVESSÃO!

33' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Digão comete pênalti em Dória.

FOTO: Thiago Neves disputa bola no meio campo.

30' Jogo cai de produção no segundo tempo, Fluminense parece exausto e sem forças para atacar, o Botafogo apenas administra o resultado.

29' Substituição no Botafogo: sai Rafael Marques, entra Vitinho.

25' Substituição no Fluminense: sai Wellington Nem, entra Samuel.

22' Substituição no Fluminense: sai Edinho, entra Felipe.

20' Thiago Neves domina e solta uma bomba para boa defesa de Jefferson

17' Lima é lançado na lateral esquerda e cruza para Lodeiro que erra o domínio de bola e desperdiça boa oportunidade.

15' Torcedores do Botafogo começam a gritar 'Olé' no Raulino.

14' Lucas dispara na lateral esquerda em bela jogada e cruza para Rafael Marques que não consegue cabecear.

FOTO: Rafael Marques comemora seu gol que vai dando o título estadual ao Botafogo.

12' O Fluminense parece não ter voltado para o segundo tempo, o domínio botafoguense é amplo.

9' Seedorf faz excelente jogada pela lateral direita e cruza rasteira, na medida, para Rafael Marques que perde um gol feito.

3' Cartão amarelo para Leandro Euzébio.

2' Seedorf cobra falta na cabeça de Bolívia que manda para as redes. Mas o bandeirinha já assinalava impedimento no lance.

1' Seedorf é lançado em bom contra-ataque e chuta para excelente defesa de Cavalieri.

0' Começa o segundo tempo no estádio Raulino de Oliveira! Se o placar for mantido, o Botafogo será campeão carioca antecipadamente!

17:07 FOTO: Wellington Nem tem boa chance para marcar, mas Dória salva de forma providencial

17:03 "Atacante tem que ser assim. A bola sobra e a gente tem que estar pronto para fazer. A bola sobrou para o Dória e eu estava ali para fazer o gol. É normal isso acontecer. É clássico e final, mas já deu uma acalmada" - disse Rafael Marques, autor do gol botafoguense.

17:02 "Estou bem fisicamente, me sentindo bem e correndo bem. Dá para aguentar os dois tempos. Acho que estamos jogando bem, mas temos que continuar tentando. Chutão para frente não adianta. A gente tem que finalizar em vez de dominar" - disse Thiago Neves, na saída para o intervalo.

17:00 O Fluminense teve mais posse de bola no primeiro tempo mas não que a vantagem se transformasse em gols. O Botafogo, jogando no contra-ataque, em uma bola balançou as redes.

46' Fim de primeiro tempo! Botafogo 1 a 0 Fluminense.

45' Marcelo de Lima Henrique indica mais um de acréscimo.

42' Lucas chuta de fora da área, a bola bate em Leandro Euzébio e sobra para Rafael Marques que de frente pro gol, abre o placar no Raulino.

40' GOOOOOOOOOOL! Rafael Marques abre o placar para o Botafogo!

36' Em cobrança de escanteio, Bolívar quase faz contra. Jefferson salva no cantinho.

33' Fellype Gabriel executa belo drible em Thiago Neves e sofre falta.

30' Wellington Nem executa belo passe para Rhayner que chuta para boa defesa de Jefferson! Quase o primeiro do Fluminense.

28' Lodeiro encontra Rafael Marques que manda a bola para as redes. Mas o trio de arbitragem assinalou impedimento no lance.

25' Carlinhos recebe boa inversão na esquerda e chuta forte. Jefferson defende em dois tempos.

20' Marcelo de Lima Henrique parece perdido em campo. Jogadores com os animos alterados e o árbitro sem a menor voz de controle.

18' Lodeiro cobra falta para a área mas o efeito da bola faz com que ela quase termine dentro do gol. Cavalieri atento faz a defesa.

17' Faltas cometidas: Botafogo 6 x 1 Fluminense

16' Boa chance para o Botafogo! Lucas arrancada do lado direito e sofre falta de Rhayner.

14' Nova falta, agora é Wagner que está no chão.

13' Cartão amarelo para Wellington Nem e Gabriel, em virtude da confusão.

12' Clima brigado. Jogadores cometem faltas duras e o clima fica tenso.

8' Seedorf cobra mal e Jean consegue afastar de cabeça.

7' Lodeiro sofre falta de Bruno no lado direito do campo, boa chance para o Botafogo.

6' Cartão amarelo para Thiago Neves, após a confusão.

4' Gabriel comete falta em Rhayner e chuta involuntariamente o atacante tricolor no chão. Discussão e clima quente em campo.

3' Em boa triangulação entre Seedorf, Rafael Marques e Lucas, o lateral botafoguense chuta com perigo contra o gol de Cavalieri.

2' Wagner cobra, mas ninguém consegue cabecear. Tiro de meta a favor do Botafogo.

1' Thiago Neves é derrubado na entrada da área, falta perigosa a favor do Fluminense.

0' Rola a bola no estádio Raulino de Oliveira. Fluminense e Botafogo decidem quem será o campeão da Taça Rio 2013.

15:59 Fluminense e Botafogo sobem juntos ao gramado e são recepcionados pelas suas torcidas.

15:51 Marcelo de Lima Henrique apitará a decisão da Taça Rio, e será auxiliado por Dibert Pedrosa e Ediney Mascarenhas.

15:50 Banco de reservas do Botafogo: Renan, Antônio Carlos, Lima, Lucas Zen, Andrezinho, Vitinho e Bruno Mendes.

15:47 Banco de reservas do Fluminense: Ricardo Berna, Gum, Diguinho, Felipe, Monzón, Michael e Samuel.

15:45 Botafogo escalado para a final: Jefferson; Lucas, Bolívar, Dória, Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Lodeiro, Fellype Gabriel, Seedorf; Rafael Marques.

15:40 Fluminense escalado para a final: Diego Cavalieri; Bruno, Digão, Leandro Euzébio, Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner, Thiago Neves; Rhayner e Wellington Nem.

15:27 No ano passado, Botafogo e Fluminense fizeram a final do campeonato estadual. Nos confrontos em questão, o placar agregado em 5 a 1 (4 a 1 na ida, 1 a 0 na volta) estabeleceu o tricolor das laranjeiras como campeão carioca de 2012.

15:20 Expectativa é de estádio lotado na tarde deste domingo em Volta Redonda. Todos os ingressos do lado botafoguense estão esgotados, e restam poucos bilhetes para o lado tricolor.

15:15 FOTO: Seedorf aparece no campo e torcida do Botafogo faz a festa no Raulino (Foto: Thales Soares)

15:10 "A vantagem só é importante depois dos 90 minutos. Antes disso não dá. O exemplo recente é o próprio Botafogo, que conseguiu superar duas desvantagens na Taça Guanabara. Ela é volátil, artificial. Vamos jogar da mesma maneira, sem que o peso da vantagem nos atrapalhe." - disse Oswaldo de Oliveira, técnico do Botafogo.

15:05 "Nós estamos focados só nessa partida, não vamos dosar, porque não sabemos o que vai acontecer depois. Os 11 vão com tudo, não vai ter essa de tirar o pé deixando para o outro companheiro. Vamos para buscar o gol, tirar essa vantagem e forçar a final." - disse Wagner.

15:00 Fora da decisão, os departamentos médicos de Fluminense e Botafogo contam com jogadores que serão desfalques importantes para a partida. Pelo lado alvinegro, o meia Cidinho será submetido na segunda-feira a uma cirurgia no joelho direito. Já no lado tricolor, o capitão Fred e o meia Deco são as principais baixas.

14:50 FOTO: Delegação alvinegra chegando no estádio. Alvinegros confiantes. (Foto: Fred Huber)

14:45 FOTO: Delegação tricolor chegando ao Estádio Raulino de Oliveira. Torcida Tricolor recepciona a equipe. (Foto: Fábio Leme)

14:42 O último jogo tricolor aconteceu pela Libertadores. Jogando fora de casa, o Fluminense perdeu para o Emelec por 2 a 1, mas precisa apenas de um placar simples no jogo da volta para passar de fase.

14:40 A última partida alvinegra antes da decisão foi válida pela Copa do Brasil. Com um time recheado de reservas, o Botafogo apenas empatou com o CRB e decide a vaga em casa na próxima semana.

14:38 Atual campeão carioca, o Fluminense também não teve grandes dificuldades para chegar a decisão. Líder do grupo B, a equipe tricolor goleou o Volta Redonda na semifinal.

14:36 Campeão da Taça Guanabara, o Botafogo não teve dificuldades para chegar a decisão do segundo turno. Após ser líder do Grupo A, a equipe alvinegra goleou o Resende e se qualificou para a final da Taça Rio.

14:34 O último confronto entre Botafogo e Fluminense terminou empatado por 1 a 1. Em partida válida pela Taça Guanabara, o tricolor saiu na frente com gol Wellington Nem. Mas Bolívar, de cabeça, empatou a partida no segundo tempo.

14:31 A decisão da Taça Rio começa às 16h deste domingo. O Botafogo, liderado por Seedorf, precisa apenas de um empate para encerrar o campeonato já neste domingo. Já o Fluminense de Wellington Nem, busca a vitória para conquistar a Taça Rio, e adiar a decisão estadual.

14:30 Boa tarde, amigos! Você acompanha agora a transmissão da equipe Vavel Brasil para a decisão da Taça Rio entre Botafogo e Fluminense. O clube alvinegro precisa de apenas um empate para garantir antecipadamente seu 20º título, já o lado tricolor, busca a vitória para decidir o título estadual nos próximos dois domingos. Fique conosco!