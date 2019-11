Diretoria do Fluminense divulga convocação para a partida contra o Emelec

Após ser derrotado por 2 a 1 na partida de ida pelas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense busca uma vitória simples na volta para passar de fase. Sabendo disso, a diretoria tricolor divulgou na noite desta segunda-feira (06) um vídeo promocional convocando os torcedores para a partida.

Também foi divulgado uma nota do clube explicando os acontecimentos do vídeo e formalizando a chamada. O clipe 'Fluminense x Emelec: A Libertadores começa AGORA!' mostra as dificuldades enfrentadas pela torcida tricolor para acompanhar o jogo no Equador e termina convidando os torcedores a fazer parte do programa sócio-torcedor.

Confira a nota divulgada pela diretoria

"Tricolor, agora a história é outra. Aliás, a história está sendo escrita. Temos um compromisso mais importante do que tudo. São Januário, oito de maio de 2013: oitavas de final da Copa Libertadores. Vai guerreiro de toda tribo, de toda crença, de toda patente. Vai pigmeu, vai tupinambá, vai stormtrooper, vai comanche, vai zulu, vai bandeirante, vai Stark, vai Lannister, vai jedi e vai padawan. Vai todo mundo. Cada um do seu jeito, como o coração mandar. Mas vai. Todos nós vamos. O dever nos chama. Mostre a sua cara, tricolor, seja como for. Só a vitória interessa. A Libertadores começa agora!”

Veja o vídeo oficial