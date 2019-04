Segundo jornal, Jorge Henrique foi afastado por mentir sobre problemas familiares

Apesar da diretoria não ter confirmado oficialmente, o jornal “Lance!” publicou na edição dessa sexta-feira (10), que Jorge Henrique foi afastado por mentir para o técnico Tite e toda a comissão técnica que havia faltado ao treino antes da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, por conta de problemas familiares.

O atacante, que está afastado por tempo indeterminado, chegou ao treino de sábado (04) sem condições físicas para participar da atividade. O camisa 23 alegou ter passado a madrugada inteira no hospital com o seu filho, Thiago Henrique, internado com dengue. Porém, segundo o jornal “Lance!”, a diretoria alvinegra descobriu que, na realidade, Jorge Henrique passou a noite inteira em uma casa noturna.

O jogador chegou a ser relacionado para o clássico de domingo, mas, horas antes da partida, a informação verdadeira chegou para a comissão técnica e Tite teve sua confiança no atleta abalada pelo episódio. Após reunião com o gerente de futebol, Edu Gaspar, e o diretor Duílio Monteiro, Jorge Henrique foi cortado do banco de reservas e, posteriormente, afastado do restante do elenco.

Segundo o GloboEsporte.com, um membro da alta cúpula corintiana afirmou que Jorge Henrique não vestirá mais a camisa do Corinthians. Ele deverá ser negociado após a decisão do Campeonato Paulista e da disputa das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors.