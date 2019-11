Corinthians e Santos começam a decidir o Paulistão

Neste domingo (12), Corinthians e Santos entram em campo para começar a definir o campeão paulista de 2013. Apesar de ser uma final de campeonato, os dois times entram com motivações diferentes na partida. O alvinegro praiano busca o tetracampeoanto inédito na era profissional do futebol paulista, além de querer se vingar da derrota sofrida na semifinal da Libertadores de 2012. Já a equipe do Parque São Jorge busca conseguir um resultado favorável para ter tranquilidade total no confronto de quarta-feira, contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Desde o Paulistão de 2009, quando Neymar ainda era uma jovem promessa e Ronaldo Fenômeno era o atacante do Timão, o clássico alvinegro decidiu dois títulos estaduais (2009, vencido pelo Santos, e 2011, vencido pelo Corinthians) e uma vaga na grande final da Copa Libertadores de 2012, que ficou com o clube da capital, posteriormente campeão daquela edição. Além das decisões, o clássico foi o mais disputado em São Paulo durante esse período.

Como vem o Corinthians

Apesar de estar disputando uma final de campeonato, o Corinthians está mais preocupado com a partida de quarta-feira, contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, o alvinegro foi derrotado por 1 a 0, na Bombonera, e agora terá que reveter o resultado no Pacaembu para se manter vivo na competição mais importante do primeiro semestre.

Entretanto, um vice campeonato estadual pode pesar em caso de eliminação do torneio continental. Portanto, Tite e seus comandados sabem que devem fazer um bom resultado jogando em casa, para que possam ter tranquilidade durante a semana para trabalhar para a partida contra os argentinos e para que tenham mais chances de conquistar o título e amenizar uma possível eliminação precoce na Libertadores. Sem mistérios, o comandante do Timão afirmou que a equipe que entra em campo neste domingo é a mesma que bateu o São Paulo, nos pênaltis, na semifinal. Alexandre Pato, grande estrela corintiana, começa no banco mais uma vez.

Como vem o Santos

Apesar de não perder há 16 jogos, o Santos não vive uma fase tranquila. Muricy Ramalho é constantemente contestado pela torcida e pela direção do clube. Neymar, o grande craque do futebol brasileiro atualmente, não vem encantando e, como consequência, o ataque santista não tem marcado tantos gols como era de costume no começo da “Era Neymar”.

Além de todos esses problemas, o Peixe não poderá contar com o seu camisa 10. Montillo, com lesão muscular, está vetado da primeira partida e, muito provavelmente, também do jogo de volta. Com isso, a esperança está totalmente voltada para Neymar e para o goleiro Rafael, herói das classificações nas quartas de final e na semi, ambas nas disputas de pênalti, contra Palmeiras e Mogi Mirim, respectivamente.

Prováveis Escalações