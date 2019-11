Corinthians rebate as críticas de Jérome Valcke

Em nota oficial e com muita veemência, o Corinthians rebateu as críticas do secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, sobre as obras na Arena Corinthians, em Itaquera. O alvinegro do Parque São Jorge afirmou que não irá ceder à pressão exercidade pela entidade e que a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) podem ficar à vontade para mudar o local da abertura da Copa do Mundo, caso julguem necessário.

Durante visita ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, nesta terça-feira (14), o secretário afirmou que a Arena Corinthians, prevista para sediar a abertura da competição em 2014, pode deixar de sediar jogos do Mundial, devido aos atrasos nas obras. Segundo Valcke, a Fifa tem direito de mudar todo o cronograma até agosto, quando se iniciam as vendas dos ingressos para o torneio.

"Eles vão ter de acelerar as obras. Isso não é uma ameaça. Podemos mudar tudo até 1º de agosto, quando começarem as vendas dos ingressos. Ainda temos um prazo para mudarmos o que for necessário", afirmou, antes de completar a cobrança. "Dissemos claramente que não é possível aceitarmos atraso para a Copa do Mundo de 2014".

Em nota oficial, o Timão retrucou as declarações do representante da Fifa e afirmou que as declarações geram estranheza para o clube, visto que o próprio Valcke havia estendido o prazo de entregas das obras da Arena Corinthians para fevereiro de 2014. "Gera estranheza ao clube a posição colocada nesta terça-feira (14) pelo Sr. Jérôme Valcke, sendo que ele mesmo deu o prazo até dezembro de 2013 para conclusão dos estádios. No caso do Corinthians, esse prazo foi estendido pelo próprio Valcke para fevereiro de 2014". afirma a nota, que pode ser conferida na íntegra a seguir.

"O Corinthians começou as obras quase um ano depois dos demais estádios e, mesmo com todas as dificuldades do repasse financeiro do financiamento e com atrasos referentes ao CID junto à construtora Odebrecht, manteve o organograma da construção.

Tanto é fato que já superou 76% da obra. Por tudo isso, gera estranheza ao clube a posição colocada nesta terça-feira (14) pelo Sr. Jérôme Valcke, sendo que ele mesmo deu o prazo até dezembro de 2013 para conclusão dos estádios. No caso do Corinthians, esse prazo foi estendido pelo próprio Valcke para fevereiro de 2014.

O clube não aceita nenhuma pressão porque é bom lembrar o que sempre disse: o estádio para os corintianos teria 48 mil e, quando o estádio passou a ser requisitado para a Copa do Mundo, foi feito um remanejamento do projeto para 68 mil lugares.

O objetivo do Corinthians sempre foi, neste caso, servir a cidade, o estado e o país. Por isso, o clube aumentou a capacidade do estádio e não aceita nenhum tipo de pressão.

Se entendem que devem mudar o local de abertura da Copa fiquem à vontade. O Corinthians só espera que FIFA e COL reconheçam o esforço da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal e principalmente da população paulista."