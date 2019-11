Na Vila Belmiro, Santos e Corinthians decidem o Campeonato Paulista neste domingo

Por ter ganho a partida de ida por 2 a 1, o Corinthians entra em campo com a vantagem do empate para se sagrar campeão paulista de 2013 e amenizar a recente eliminação da Copa Libertadores, para o Boca Juniors. Já o Santos entra em campo com o pensamento de conquistar o tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e o possível último troféu de Neymar antes da despedida para a Europa.

Além de todos os ingredientes de uma grande final, a partida deste domingo (19) pode marcar a última disputa de título de dois dos principais jogadores em atividade nos gramados brasileiros. Especula-se que Paulinho, do Corinthians, e Neymar, do Santos, farão a sua última decisão pelos respectivos clubes antes de partirem rumo a Europa, após a Copa das Confederações. O volante corintiano é sondado pela Inter de Milão, enquanto o maior jogador brasileiro na atualidade tem seu nome ligado à Barcelona, Real Madrid e até mesmo ao Bayern de Munique, finalista da UEFA Champions League.

Provavelmente sem Montillo, Santos busca o tetracampeonato inédito

Buscando o tetracampeonato inédito na Era Profissional do futebol de São Paulo, o Santos precisa reverter o resultado da primeira partida e contará com a força da sua torcida para superar o provável desfalque de Montillo e conquistar o Campeonato Paulista.

Sem ter jogado no meio de semana, o técnico Muricy Ramalho teve sete dias para treinar a sua equipe para a grande decisão e evitar que o primeiro tempo da partida de ida, quando o Corinthians foi extremamente dominante e criou diversas oportunidades de gol, se repita na Vila Belmiro. Entretanto, a esperança de contar com Montillo para o clássico não deve se tornar realidade. O meia argentino ainda se recupera de lesão muscular e só deve estar a disposição do técnico santista para a partida de quarta-feira, contra o Joinville, pela Copa do Brasil.

Marcos Assunção, que foi o substituto do camisa 10 na primeira partida, não deve ganhar outra oportunidade. O experiente volante não agradou Muricy e em seu lugar deve entrar Felipe Anderson, que mudou a cara do jogo quando entrou no segundo tempo no Pacaembu. Outro que deve ganhar chance na equipe titular é o centroavante André. Miralles também não agradou ao comandante alvinegro na decisão do último domingo e deve dar lugar ao atacante, que tem tido seu nome vinculado ao Vasco da Gama nas últimas semanas.

Tentando esquecer a eliminação na Libertadores, Timão vai em busca do título estadual

Depois de empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors, na quarta-feira (15), e ter adiado o grande sonho de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores, o Corinthians tenta se recuperar com o título do Campeonato Paulista. Alguns jogadores, inclusive, chegaram a afirmar que a eliminação do torneio continental irá servir de combustível para a decisão de domingo.

Sem muita surpresa, o técnico Tite deve repetir a escalação que iniciou as últimas quatro partidas do Timão. Mesmo depois de afirmar que “achava que deveria jogar por mais tempo”, Alexandre Pato deverá mesmo começar no banco de reservas. Pelo menos foi assim que a equipe treinou nesse sábado (19), no CT Joaquim Grava.

Com a vantagem de poder empatar, pois venceu a primeira partida por 2 a 1, o comandante alvinegro espera que os jogadores consigam repetir a atuação dos 45 minutos iniciais da vitória e, principalmente, aproveitem as oportunidades que forem criadas.

Prováveis Escalações