Danilo decide mais uma vez, Corinthians empata e é campeão do Paulistão

Quatro dias depois da decepção com a eliminação na Libertadores, a Fiel Torcida explodiu em festa neste domingo (19). Em uma partida eletrizante, que contou com todos os ingredientes que uma decisão deve ter – golaço, bola na trave, polêmica, equilíbrio e muita emoção – o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, e conquistou o seu 27º título do Campeonato Paulista na história.

Com a vantagem de ter vencido a primeira partida por 2 a 1, o Timão entrou em campo jogando com “o regulamento debaixo de braço”, como se diz na gíria do futebol, e o jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes buscando o jogo, mas parando no excesso de faltas cometidas por ambos os lados. Pelo lado santista, Neymar, que pode ter feito uma de suas últimas partidas com a camisa alvinegra, era quem mais buscava aparecer e construir as jogadas.

E foi dos pés do camisa 11 que surgiram as duas primeiras grandes jogadas do Santos. Aos 22 minutos, o craque fez lindo lançamento para Felipe Anderson, dentro da área, que dominou e bateu forte, obrigando Cássio a fazer uma belíssima defesa. Dois minutos depois, a estrela sofreu falta de Emerson Sheik na entrada da área. Na cobrança, Felipe Anderson jogou na cabeça de Durval, que ajeitou para Cícero emendar um maravilhoso voleio e marcar um golaço para abrir o placar na Vila Belmiro.

Entretanto, foi após o gol do Santos que o Corinthians demonstrou o porque dessa equipe ter sido campeão invicta da Libertadores e do Mundial de Clubes na temporada passada. Sem se abalar pelo resultado negativo, o Timão demonstrou muita tranquilidade para empatar a partida minutos depois. Em linda jogada coletiva, Guerrero encontrou Romarinho na pequena área, o atacante foi travado e a bola sobrou para Paulinho, que bateu em cima de Rafael. Na sobra, Danilo mostrou a serenidade que sempre lhe foi característica e finalizou com muita categoria para balançar as redes e igualar o marcador.

Depois do empate, o Corinthians aumentou o seu volume de jogo e quase chegou à virada, tendo carimbado a trave em dois lances seguidos. Aos 40 minutos, Paulinho cobrou falta com muita categoria e a bola explodiu no travessão, após bela defesa de Rafael. No minuto seguinte, foi a vez de Danilo acertar o travessão santista. Depois de sobra de bola na esquerda da área, o camisa 20 fintou a marcação, bateu cruzado e acertou a trave. No rebote, Romarinho obrigou o goleiro a fazer bela defesa.

Na primeira etapa, tivemos três lances polêmicos dentro da grande área. Fábio Santos invadiu pela esquerda e desabou, mas a arbitragem mandou seguir. A equipe santista reclamou de dois toques de mão. Primeiro, Léo tentou o cruzamento da esquerda e a bola resvalou no braço de Gil. Na segunda jogada, Paulo André deu carrinho para cortar cruzamento e desviou a bola com o braço. Em nenhuma das oportunidades, Ceretta apitou a penalidade.

Na volta para o segundo tempo, o Santos se lançou ao ataque e o Corinthians tentou explorar os contra-ataques. Aos 4 minutos, Neymar fez uma jogada maravilhosa pela intermediária, limpou quatro marcadores e ajeitou para Léo, mas a arbitragem parou a jogada por impedimento. Depois de sofrer muita pressão, o Timão quase marcou mais uma vez. Aos 17 minutos, Alessandro fez lindo lançamento para Romarinho, sozinho no campo de ataque do Corinthians e de frente para o goleiro, carimbar mais uma vez a trave de Rafael.

A tônica da partida não foi alterada até o final, com o Santos pressionando e os visitantes buscando matar a partida no contra-ataque, o que gerou muita emoção. Aos 36 minutos, Neymar achou Patito Rodríguez dentro da área, o meia bateu de primeira, a bola explodiu em Paulo André e voltou para o argentino que finalizou e obrigou Cássio a brilhar mais uma vez. O Corinthians buscava segurar a bola o máximo possível no campo de ataque e criar oportunidades, como em bela jogada de Edenílson pela direita, em que Alexandre Pato cabeceou com muito perigo.

Por volta dos 40 minutos, a partida ficou paralizada por cerca de dois minutos, pois a torcida do Corinthians presente no Setor Visitante atirou sinalizadores em direção ao gramado. Na volta da paralização, Alexandre Pato ainda teve uma última chance de matar a partida. Cara a cara com Rafael, o camisa 7 finalizou a direita do gol. Guilherme Ceretta de Lima deixou a partida correr até aos 52 minutos, quando finalmente pegou as bolas da mão de Cássio, ergueu o braço, apontou o centro do gramado e deu o apito final, arrancando o grito de “É, Campeão” da garganta da torcida do Corinthians.