Fluminense - Olimpia, assim acompanhamos

Confira a crônica pós-jogo sobre o empate entre Fluminense e Olimpia clicando aqui!

Encerramos por aqui a nossa transmissão, Fluminense e Olimpia empataram por 0 a 0 em uma partida pegada e disputada. A decisão fica para a próxima quarta-feira, no Paraguai. Obrigado a todos que nos acompanharam!

00:02 Fred: "Não era o que a gente esperava. Pelo menos a vantagem do empate com gols é nossa. Infelizmente não fizemos os gols para sair vitorioso. Criamos, mas pecamos na penúltima bola."

00:00 O empate em sí, não é um resultado ruim para o Fluminense. Qualquer empate com gols, ou vitória no Paraguai garante a classificação para o tricolor. A volta está marcado para a próxima quarta-feira, no Defensores del Chacho.

49' FIM DE JOGO! Fluminense e Olimpia empatam por 0 a 0 em São Januário.

45' Felipe acha belo passe para Wellington Nem, mas o baixinho chuta para fora

44' Jean cobra falta para a área e Silva tira de soco. Na sequência, o goleiro do Olimpia e Fred caem no gramado.

42' CARTÃO AMARELO PARA CARLINHOS! Por falta no meio campo.

41' Felipe tenta bola em profundida para Carlinhos mas o lateral tricolor não acompanha. Tiro de meta para o Olimpia.

40' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Edinho; Entra: Samuel.

39' Rhayner vai a linha de fundo e cruza rasteiro para Rafael Sóbis que chuta mal.

37' CARTÃO VERMELHO PARA ARANDA! Por falta em Rhayner, recebe o segundo amarelo é está expulso.

36' CARTÃO AMARELO PARA EDINHO! Por falta cometida em Castorino.

33' ESPALMA SILVA! Sóbis executa uma belíssima cobrança de falta e Silva espalma para escanteio.

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Wagner; Entra: Felipe.

30' Wellington Nem aproveita a falha na linha de impedimento paraguaia e cruza para Wagner, que de carrinho, não consegue aproveitar.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Bruno; Entra: Rafael Sobis.

27' O Fluminense é soberano em campo, tem 73% de posse de bola, mas a retranca paraguaia faz com que o jogo se mantenha em cruzamento sem sucesso para a grande área.

23' Wagner cruza, a bola passa por todo mundo e Bruno, sem sucesso, não consegue evitar que ela saia pela linha de fundo.

20' INACREDITÁVEL! Rhayner recebe belo passe de Wellington Nem, dribla o goleiro e Silva mas se enrola na hora de finalizar.

18' Torcida do Fluminense começa a soltar gritos de 'Sóbis, Sóbis'.

17' CARTÃO AMARELO PARA ORTÍZ Por falta em Wellington Nem.

15' Jean faz boa jogada, chega ao ataque e tenta a tabela com Wagner. Mas Miranda se antecipa e corta a jogada.

14' O Fluminense tenta chegar na base da pressão. As jogadas ensaiadas não estão dando certo e a ansiedade começa a atacar os jogadores.

12' CARTÃO AMARELO PARA JEAN! Por falta no meio campo.

11' Wagner cobra escanteio, a defesa paraguaia afasta e Jean tenta chutar de primeira. O volante pega mal na bola e manda pela linha de fundo.

10' SUBSTITUIÇÃO NO OLIMPIA Sai: Baéz; Entra: Ariosa.

8' Boa triangulação entre Carlinhos, Wagner e Wellington Nem. No cruzamento, a bola pega na sola da chuteira do atacante tricolor.

5' QUASE FLUMINENSE! Wagner faz boa jogada pela direita e cruza, Silva se atrapalha e espalma para o centro da área. Wellington Nem, de frenta para o gol, chuta em cima do zagueiro.

4' Jean cruza mal e a defesa do Olimpia afasta, no contra-ataque Castorino faz boa jogada, mas no cruzamento a bola fica com Cavalieri.

1' Miranda cobra falta na área, mas Fred afasta.

0' Começa o segundo tempo em São Januário!

0' SUBSTITUIÇÃO NO OLIMPIA Sai: Salgueiro; Entra: Castorino.

23:10 Equipes já estão no gramado, vai começar o segundo tempo.

23:07 O Fluminense dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu converter a posse de bola em gol. Os melhores momentos saíram de jogads ensaiadas que foram exaustivamente treinadas por Abel Braga durante a última semana. O Fluminense busca seu gol para ter tranquilidade na partida de volta, no Paraguai.

23:05 FOTO Leandro Euzébio desperdiça a melhor chance do primeiro tempo.

22:56 Fred: "Temos que trabalhar a bola mais no campo deles. Quando ela chegar na lateral tem que cruzar. Precisamos trabalhar a bola no meio-campo e ter mais objetividade para concluir as jogadas."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Fluminense e Olimpia vão empatando por 0 a 0.

47' RHAYNER DERRUBADO! Fred recebe na grande área e rola para Rhayner que é derrubado por Baéz. O árbitro nada marca.

47' Fred tenta uma 'deixadinha' para Jean, mas Salinas afasta de bico.

46' QUE CHANCE! Lambança de Edinho, Baéz vai a linha de fundo e bate cruzado, quase que Salgueiro de carrinho empurra para as redes.

45' Teremos 2 minutos de acréscimo.

44' Mais uma jogada ensaiada. Jean lança Carlinhos que vai a linha de fundo e cruza, nas mãos de Silva.

41' Wagner rola para Jean que chuta de fora da área. A bola desvia na zaga e sobra tranquila para o goleiro Silva.

39' Jean lança para Fred que domina dentro da grande área e gira, a bola bate na mão de Miranda e o capitão tricolor pede pênalti.

36' Assim como nos primeiros minutos de jogo, o Fluminense tenta uma jogada ensaiada. Dessa vez Wagner cruzou para Fred, mas Silva tira de soco.

35' Wagner cobra escanteio olímpico e Silva quase aceita. Outro escanteio.

34' Wellington Nem desce em velocidade e tenta passe para Rhayner, mas miranda corta de carrinho.

33' CARTÃO AMARELO PARA ARANDA! Por carrinho em Rhayner.

32' Carlinhos dribla e vai até a linha de fundo mas executa um péssimo cruzamento.

31' Salgueiro é lançado na esquerda, tenta driblar Digão e não consegue. Na sobra, Ortiz arrisca muito longe e isola.

30' Bruno é derrubado no meio-campo em jogada idêntica a que gerou o pedido pelo pênalti. Dessa vez, o árbitro marcou.

28' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO! Por simulação.

27' PÊNALTI? Bruno faz boa jogada, dribla defensores do Olimpia e cai dentro da grande área, o árbitro não marca nada e pune o lateral tricolor.

26' Bruno carrega até a linha de fundo, mas é bem marcado e acaba saindo com bola e tudo.

25' Chuva aperta em São Januário.

21' Na cobrança de falta, Wagner rola para Fred que solta a bomba. A bola explode em Manzur que desaba.

20' CARTÃO AMARELO PARA MANZUR! O zagueiro paraguaio comete falta dura em Wellington Nem!

17' ESPALMA SILVA! Rhayner rola para Jean que solta a bomba da entrada da grande área, Silva espalma!

14' Bruno realiza uma péssima inversão de bola e Carlinhos não consegue chegar. Lateral para o Olimpia.

12' Salgueiro cruza do lado direito do campo, mas ele sai fraco e o efeito da bola quase faz com que ela caísse dentro do gol.

11' Carlinhos tabela com Rhayner, vai a linha de fundo e cruza para Fred, mas Miranda afasta o perigo de cabeça.

8' Wagner toca no meio e Fred faz um corta-luz para Wellington Nem, mas Miranda afasta de bico.

6' Fluminense começa a se soltar no jogo. Jean quase consegue arrematar na entrada da grande área, na sequência o árbitro assinalou falta de Wellington Nem.

4' DEFENDE MARTÍN SILVA! Wagner cobra escanteio curto e Wellington Nem cruza na medida para Leandro Euzébio. O zagueiro tricolor domina mal e chuta em cima do goleiro.

3' Wellington Nem aplica chapéu em Salinas e toca para Wagner que tenta o lançamento para Rhayner. A bola vai forte e termina nas mãos do goleiro.

2' Olimpia marca a saída de bola do Fluminense, que busca o jogo na base do chutão.

0' Rola a bola em São Januário!

22:05 Sendo respeito um minuto de silêncio.

22:00 Fluminense sobe ao gramado e é recebido por muito pó-de-arroz e por um belo mosaico de bandeiras na arquibancada.

21:57 O Olimpia já está no gramado de São Januário.

21:56 O zagueiro Gum é desfalque do Fluminense para a partida. Costumeiramente titular, o defensor sentiu dores enquanto realizava seu treinamento antes do jogo e foi cortado.

21:52 MOSAICO! Torcida do Fluminense prepara mosaico para a entrada do time em campo.

21:48 Abel Braga: "Nossa meta é fazer um bom resultado aqui hoje, e principalmente não levar gols. O gol fora de casa conta muito nessa fase da competição."

21:44 ENCERRADO FIM DE JOGO! O Santa Fè (COL), fora de casa, venceu o Real Garcilaso (PER) por 3 a 1 e deu um passo gigantesco rumo à semifinal.

21:41 FOTO Fluminense bicampeão estadual sub-20 desfila no gramado de São Januário. (Foto: Fim de jogo)

21:40 FOTO Preparação da torcida tricolor em São Januário

21:39 BANCO DE RESERVAS DO OLIMPIA: Centurion, Paredes, Pérez, Ariosa, Castorino, Guzman e Ferreira.

21:37 OLIMPIA CONFIRMADO Silva; Giménez, Manzur, Miranda, Candia, Baéz; Salinas, Aranda, Ortiz; Salgueiro, Bareiro.

21:35 BANCO DE RESERVAS DO FLUMINENSE: Berna, Anderson, Fabio Braga, Diguinho, Felipe, Rafael Sobis e Samuel.

21:34 FOTO Torcedores começam a chegar em São Januário. Movimento é intenso no lado de fora do estádio.

21:32 EM ANDAMENTO GOL ANULADO DO SANTA FÉ! Seria o quarto da equipe colombiana contra o Real Garcilaso (PER). Detalhe, o Santa Fé está jogando fora de casa.

21:30 FLUMINENSE CONFIRMADO Diego Cavalieri; Bruno, Digão, Leandro Euzébio, Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner; Rhayner, Wellington Nem, Fred.

21:23 FOTO Ídolo tricolor, Romerito estará em São Januário para acompanhar Fluminense x Olimpia.

21:18 EM ANDAMENTO GOL DO GARCILASO! A equipe peruana desconta na altitude! Santa Fé (COL) vai vencendo por 3 a 1.

21:13 FOTO: O Fluminense estreará o patch de campeão brasileiro concedido pela CBF nesta partida contra o Olímpia.

21:10 Com melhor campanha na primeira fase, o Olimpia decidirá a vaga em casa. A equipe paraguaia ainda não foi derrotada jogando no Defensores del Chaco e somou 13 pontos na primeira fase, liderando o Grupo 7. Já o Fluminense carrega um retrospecto de altos e baixos, a liderança do Grupo 8 e os 11 pontos ganhos não vieram com tranquilidade.

21:05 FOTO Pelo Instagram, Marcella, esposa de Thiago Neves, divulgou foto de seu marido, novamente com luzes no cabelo. Vale lembrar que as luzes em questão foram a marca do camisa 10 tricolor na épica campanha pela Libertadores em 2008. Na ocasião, o Fluminense acabou com o vice-campeonato.

21:00 EM ANDAMENTO Pela Libertadores, o Santa Fé (COL) vai vencendo o Real Garcilaso (PER) por 2 a 0, jogando fora de casa. A equipe peruana ainda desperdiçou um pênalti.

20:57 VÍDEO: O Fluminense venceu o Emelec por 2 a 0 e se classificou para a próxima fase. Veja os gols.

20:55 VÍDEO: Veja os gols da vitória do Olimpia sobre o Tigre que classificaram a equipe paraguaia para as quartas de final.

20:52 Todos os ingressos para a partida entre Fluminense e Olimpia foram esgotados com antecedência. Disputada em São Januário, o setor de arquibancada se esgotou logo pela manhã desta terça-feira. Os demais setores foram sendo comprados ao passar das horas. Clima quente para o caldeirão tricolor.

20:50 O uruguaio Roberto Silveira apitará a partida e será auxiliado Mauricio Espinosa e Carlos Changala. Em toda sua carreira, Roberto Silva já apitou 6 partidas do Fluminense somando 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

20:47 Já o técnico Abel Braga garantiu que "o Fluminense é uma equipe preparada para esse tipo de jogo e não se intimidará."

20:45 A delegação do Olimpia chegou terça-feira de manhã ao Rio de Janeiro e não fez reconhecimento de campo. O atacante Salgueiro, principal nome da equipe paraguaia, afirmou que "O Olimpia é um clube de tradição e por isso é o favorito para o confronto."

20:42 Tricampeão da América (1979, 1990 e 2002), o Olimpia é um dos clubes mais tradicionais da Libertadores. Suas 37 participações no torneio provam isso. Ao todo são 270 jogos, com 109 vitória, 81 empates e 86 derrotas. A equipe paraguaia conta também com o estádio Defensores del Chaco, que é tido como patrimônio futebolístico sul-americano, um verdadeiro caldeirão.

20:40 Participando pela sexta vez da Libertadores, o Fluminense jogou 52 partidas obtendo 26 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Em 2008, o clube teve sua melhor colocação na competição, sendo vice-campeão para a LDU após perder a decisão nos pênaltis. Contra equipes paraguaias em geral, independente da competição, o Tricolor já realizou 20 partidas, com 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

20:35 Já o Olimpia superou todas as expectativas e foi líder do Grupo 7 com 13 pontos. No primeiro jogo das oitavas, perdeu para o Tigre por 2 a 1 na Argentina. Mas a vitória por 2 a 0 no Paraguai garantiu a vaga.

20:32 O Fluminense chegou até aqui após ser líder do Grupo 8 com 11 pontos. Nas oitavas de final, enfrentou um Emelec que fez dois jogos duros. No Equador, o tricolor perdeu por 2 a 1, mas nada que uma vitória por 2 a 0 jogando em casa não garantisse a classificação.

20:30 Boa noite, amigos! Hoje a equipe Vavel Brasil transmitirá a partida entre Fluminense e Olimpia, válida pelas quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo em São Januário, o segundo no Defensores del Chaco. Fique conosco!