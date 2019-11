Santos - Joinville, assim acompanhamos

Leia a crônica de Santos 0 x 0 Joinville clicando aqui.

00:03 - Agora, as atenções voltam para o Brasileirão. O Santos encara o Flamengo, domingo, no Mané Garrincha (Brasília), e o Joinville, pela Série B, enfrenta o Bragantino, em casa.

00:00 - FOTO: Santos, de Arouca, e Joinville fazem partida ruim na Vila Belmiro.

23:59 - "A gente se questiona bastante, a gente treina, mas as coisas não estão acontecendo. Pela qualidade dos jogadores, temos que jogar muito mais do que estamos jogando", disse Edu Dracena, capitão do Santos.

49' - Fim de jogo na Vila Belmiro: Santos e Joinville não saíram do zero, em partida fraca tecnicamente. Equipe santista sai vaiada de campo, mas mesmo assim se classifica para a terceira fase, onde enfrentará o Crac-GO.

48' - PERDEU! Patito Rodriguez é lançado e deu passe para Miralles, livre, na pequena área, mas o argentino mandou torto para fora. Melhor chance do Santos no jogo inteiro!

47' - Pela demora no atendimento à Felipe Anderson, o juiz acrescentou mais 1 minuto de acréscimo. Vamos a 49.

46' - Última mudança no Santos: sai Felipe Anderson, com cãimbra, e entra Pato Rodriguez. A mudança também para o Peixe ganhar tempo neste finalzinho de partida.

45' - Teremos 3 minutos além do tempo regulamentar.

43' - QUASE O JEC SURPREENDE!!! Marcelo Costa cobra escanteio e Sandro sobe com libertade. A bola passou tirando tinta da trave de Rafael. Por pouco o Joinville não leva a decisão para os pênaltis!

42' - Renê Jr. limpa o marcador e tenta o arremate de esquerda, mas por cima do gol de Ivan.

38' - Durval recebe cartão amarelo por falta dura em Jailton.

35' - Jailton invade a área e chuta forte, Rafael espalma e no rebote o mesmo Jailton fura na hora da conclusão.

34' - POR POUCO, SANTOS! Ivan vacila na saída de bola e perde para Miralles no lado direito. Com o gol livre, ele chuta, mas a bola foi muito aberta e a defesa do JEC domina.

33' - Mais uma bola para Neymar na entrada da área, ele domina, mas chuta fraco para defesa fácil de Ivan.

30' - Última mudança do JEC: sai Artur Maia e entra Jailton.

28' - Chuva persiste na Vila Belmiro. Por causa dela é que o público que vê o jogo no estádio é pequeno.

26' - Falta na esquerda para o Joinville. Na cobrança, Marcelo Costa mandou uma bomba, mas sem muita direção. O zagueiro Rafael ainda tentou desviar, mas sem sucesso.

22' - Mais uma mudança no Santos: sai Henrique e entra Miralles.

18' - Jogo fraco na Vila, nenhuma das equipes consegue criar chances claras de gol.

13' - Alan Santos entra no lugar do machucado Bruno Peres, no Santos. Já no Joinville, entra Ronaldo com a 18, sai Lima, com a 9.

7' - Rafael derruba Neymar quase na entrada da área e leva cartão amarelo.

6' - Na cobrança de escanteio, Cícero cabeceia e a bola vai por cima do gol de Ivan.

5' - Neymar bate cruzado para o gol mas a bola vai para fora, com leve desvio. Escanteio.

4' - QUAAASE! Edu Dracena se antecipa ao goleiro Ivan, após cruzamento rasteiro de Cícero, mas a bola foi para fora.

0' - Carlos Alberto cruza na área, mas Rafael se antecipou e praicou fácil defesa.

0' - Inicia o segundo tempo com nenhuma mudança nas equipes.

23:04 - O Joinville já voltou para o campo, enquanto o Santos ainda permanece no vestiário.

23:02 - Com o resultado de momento, o Santos está se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil.

22:50 - Marcelo Costa: "Estamos bem fechados para não levarmos o gol, porque senão ficaria muito difícil. Agora é buscar o gol no segundo tempo", analisa o meia do JEC.

22:50 - Edu Dracena: "Não criamos quase nada, temos que movimentar mais para que o gol saia", disse na beira do gramado.

47' - Fim do primeiro tempo na Vila Belmiro: Santos 0 x 0 Joinville. Jogo fraco nestes 45 minutos iniciais, com poucas chances de cada lado. Neymar pouco apareceu, enquanto o Joinville está bem postado na defesa, para não tomar gols.

45' - Liguera cai sozinho em campo e não tem mais condições de jogo. Matheus Carvalho entrou em seu lugar no Joinville.

44' - 1 minuto de acréscimo na Vila Belmiro.

43' - Neymar recebe na esquerda, puxa para o meio e arremata, mas a bola desvia na defesa do Joinville e vai para escanteio.

41' - Liguera bate escanteio e Rafael sai mal do gol, porém, a arbitragem marca falta de Sandro em cima do goleiro do Santos.

34' - Arouca tenta finalizar da entrada da área, após escanteio, mas Ivan faz defesa tranquila.

33' - Cartão amarelo para Renê Jr. por jogada perigosa.

33' - Neymar invade a área e chuta prensado. Escanteio para o Santos, que começa a ter mais a posse de bola.

24' - O estreante santista Henrique tenta girar dentro da área e bate. A bola fica na defesa do JEC e vai para escanteio.

23' - Cartão amarelo para Martin Liguera, que fez falta dura em Neymar no meio-campo.

18' - RAFAEL SALVA!!! Liguera ganha de dois zagueiros do Santos e chuta para ótima defesa de Rafael, que manda para escanteio!

13' - Muricy Ramalho se mostre irritado com Felipe Anderson e Bruno Peres, que participam pouco do jogo. Joinville marca bem e dificulta o toque de bola do Peixe.

8' - Liguera foi lançado na entrada da área, mas o assistente marcou impedimento.

2' - O Joinville precisa vencer por dois gols de diferença para passar na Copa do Brasil, já que foi derrotado por 1 a 0 na partida de ida. O JEC também se classifica vencendo por um gol de diferença, desde que vença por 2 a 1, 3 a 2 e assim por diante.

0' - Começa o jogo na Vila Belmiro. Acompanhe com a gente!

21:58 - Neymar, sobre sua provável despedida da Vila como jogador do Santos: "Pelo o que eu saiba, não é meu último jogo, não."

21:57 - Hino nacional executado na Vila Belmiro. Os dois times já estão em campo!

21:46 - Chuva moderada na Vila Belmiro neste momento. O palco do jogo não recebe grande público.

21:45 - O Santos não terá André, que está acertando sua saída do Peixe (deve ir para o Vasco), e Montillo, lesionado. Porém, Henrique (contratado junto ao Mogi Mirim) estreará no ataque e Felipe Anderson permanece no meio-campo.

21:36 - Boa noite! A partir de agora você acompanha Santos x Joinville, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil, aqui na Vavel Brasil.