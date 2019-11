Guia VAVEL do Brasileirão 2013

E começa mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Com 20 times, alguns favoritos, como Atlético-MG, Corinthians e Fluminense, e outros desacreditados, buscando fugir da Série B, como Bahia, Vasco e Portuguesa, e para acabar com o tédio causado pelos maçantes estaduais. Além de todos esses clubes, temos ainda os times que retornaram a elite em 2012, casos de Criciúma, Atlético-PR, Goiás e Vitória.



Mais do que 20 clubes, o Campeonato Brasileiro consegue mexer com o imaginário do torcedor e nas novas Arenas que servirão para a Copa das Confederações – que forçará uma pausa de quase um mês após a quinta rodada – e na Copa Mundo, alguns astros que talvez não venham defender suas seleções podem mostrar seu futebol nas 38 rodadas. Seedorf, Forlán, Ronaldinho Gaúcho e outros tantos craques que já brilharam em suas seleções estarão a disposição do torcedor até o final do ano, fazendo lances geniais e também para ouviro vaias e xingamentos, por que não?

Novos palcos

Desfalques importantes nas últimas edições, estádios como Maracanã e Mineirão, por exemplo, retornam para reforçar cariocas e mineiros, respectivamente. Além do novo Maracanã, que ainda não foi confirmado no Brasileirão, mas deve ser palco de jogos do Flamengo após a Copa das Confederações, e Mineirão, que já voltou a receber jogos oficiais durante o Campeonato Mineiro, estádios como o moderníssimo Mané Garrincha, de Brasília, têm tudo para levar ao torcedor mais conforto e claro, um toque todo especial que ficou em falta nos torneios passados. A Arena do Grêmio e a Arena Pernambuco são outras duas alternativas que darão gosto de se ver, com um visual moderno, e um clima totalmente diferente para jogadores e torcida.

Revelações e talismãs

Entre Ronaldinhos e Seedorfs, Neymares e Bernards, o Brasileirão mantém sua escrita recente de resgatar jogadores com experiência europeia, e mesclá-los com a juventude proveniente das categorias de base dos clubes. Nesta temporada o grande enfoque fica em Alex, que após um longo período na Europa voltou ao Brasil para voltar a defender as cores do Coritiba, clube que o revelou. Além disso, transações envolvendo grandes quantias - entre clubes do próprio Brasil - movimentaram a janela: Dedé deixou o Vasco rumo ao Cruzeiro, que vendeu Montillo ao Santos, que por sinal, já no fim do ano passado, havia lucrado com a venda do meia Paulo Henrique Ganso para o Sâo Paulo. Ainda na capital paulista, o Corinthians desembolsou grandes cifras para contratar Alexandre Pato. Qual veterano vai brilhar? Que revelação vai brilhar mais? É esperar para ver.

Financeiramente, cada vez melhor

De acordo com estudo realizado pela Pluri consultoria, o Santos lidera o ranking com o valor de mercado mais alto do Campeonato Brasileiro 2013. A equipe praiana vale R$ 296,7 milhões - detalhe para Neymar, que, sozinho, vale R$ 142 milhões. O Corinthians aparece em segundo com R$ 241 milhões e o São Paulo, com 216,1 milhões. Logo atrás do trio paulista surge o Atlético-MG, na quarta colocação, com o valor de mercado de R$ 187,5 milhões.

Gringos em alta

Os já remanescentes D'Alessandro e Forlán, do Internacional, Montillo, que disputou a última edição pelo Cruzeiro e agora é do Santos, além de velhos conhecidos da torcida brasileira, como o volante Maldonado - recém-contratado pelo Corinthians - e o atacante Marcelo Moreno, com passagens por Cruzeiro, Grêmio, e que agora defenderá o Flamengo, somam-se a outros tantos nomes estrangeiros que irão tentar escrever o seu nome na história do Brasileirão.

Guerrero, que deu o título mundial ao Corinthians, e Seedorf, estrela do Botafogo, são dois dos que chegam em alta, campeões estaduais, e no gosto da torcida. Freddy Adu, eterna promessa norte-americana, foi a grande surpresa, ao ser anunciado como reforço do Bahia. Além destes, destaque para a dupla Vargas e Barcos, que chegou com grife ao tricolor gaúcho e, após a eliminação da Libertadores, são talvez as duas maiores apostas do Grêmio para o torneio nacional. Monzón e Valencia (Fluminense), Escudero e Bottinelli (Coritiba), Victorino e Martinuccio (Cruzeiro) são outros destaques 'importados'.

A outra novidade da CBF para esta edição é a abolição dos clássicos nas rodadas finais, tática que havia sido adotada nas duas últimas edições do campeonato para evitar possíveis polêmicas que poderiam prejudicar o clube rival.

Clique no escudo da equipe e leia mais sobre cada um dos times participantes: