Campeão paulista e fora da Libertadores, Corinthians foca no Brasileirão

Nome: Sport Club Corinthians Paulista

Ano de Fundação: 1910

Mascote: Mosqueteiro

Títulos:

Internacionais:

Copa Libertadores da América (1): 2012

Campeonato Mundial Interclubes (2): 2000 e 2012

Nacionais:

Campeonato Brasileiro (5): 1990, 1998, 1999, 2005 e 2011

Copa do Brasil (3): 1995, 2002 e 2009

Estaduais:

Campeonato Paulista (27): 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009 e 2013

Campanha em 2012: 6º Colocado

Expectativa: Campeão

Em 2012, a prioridade foi a disputa do Campeonato Mundial

Campeão da Libertadores da América, o Corinthians entrou na disputa do Campeonato Brasileiro tendo como prioridade a disputa do Campeonato Mundial, em dezembro, o que transformou o certame nacional em uma espécie de “treinamento de luxo” para a competição internacional. Mesmo assim, o elenco alvinegro demonstrou a sua força e terminou em sexto lugar.

O 27º título paulista

Focado na disputa da Copa Libertadores de 2013, o Corinthians disputou grande parte da fase de classificação do Campeonato Paulista com a equipe reserva e até mesmo com o terceiro time. Mais uma vez, o elenco do Timão demonstrou a sua qualidade e o alvinegro se classificou para as quartas de final na quinta posição. Depois de avançar com uma goleada por 4 a 0 sobre a Ponte Preta e na disputa de penalidades contra o São Paulo, a final foi disputada contra o Santos. Com uma vitória por 2 a 1 no Pacaembu e um empate em 1 a 1 na Vila Belmiro, o Corinthians conquistou o seu 27º título estadual.

Fora da Libertadores, o foco é o Campeonato Brasileiro

Apesar da conquista do Paulistão, o primeiro semestre também reservou a grande decepção do Corinthians na temporada até aqui. Quatro dias antes do título, o Corinthians empatou com o Boca Juniors em 1 a 1, depois de ter sido derrotado por um gol na primeira partida, e deu adeus ao sonho do bicampeonato continental. Fora da disputa da Libertadores, o foco alvinegro se transformou no Campeonato Brasileiro.

Solidez defensiva e qualidade do elenco são as principais características do Timão na luta pelo título

Conhecida por ser uma equipe muito disciplinada taticamente, o Corinthians aposta na força da sua defesa e na qualidade do seu elenco para buscar o hexacampeonato nacional. Para disputar um campeonato de pontos corridos e de duração anual, é necessário um elenco que tenha peças de reposição, como acontece no Timão. Caso perca jogadores importantes durante o ano, como a provável venda de Paulinho, a qualidade da equipe não deve cair bruscamente, o que é importantíssimo para a disputa de um campeonato equilibrado como o Brasileiro.

Zizao pode entrar para a história

Caso o Corinthians conquiste o título do Campeonato Brasileiro, o chinês Zhen Zizao pode entrar para a história do futebol nacional sendo o primeiro jogador de fora da América e da Europa a se tornar campeão do Campeonato Brasileiro.