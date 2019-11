Inconsistente e repleta de incertezas, Lusa busca em primeira instância permanecer na elite

Nome: Associação Portuguesa de Desportos

Ano de fundação: 1920

Mascote: Leão

Títulos: Campeonato Paulista - 3 (1935, 1936 e 1973), Torneio Rio-São Paulo (1952 e 1955, Campeonato Brasileiro - Série B (2011)

Campanha em 2012: 16ª Colocação - Série A

Expectativa: permanecer na Série A

Jogo duro na A-2

A Portuguesa fez um de bom campeonato estadual, e conseguir seu objetivo, que era retornar a elite do futebol de São Paulo. Em 2013, Lusa disputou a Série A2 do Paulistão, na primeira fase ficou na 2ª posição com 40 pontos em 19 jogos, somando apenas 3 derrotas. Já na fase final foi campeã do seu grupo com 15 pontos, 8 a mais que o Comercial – mesmo com a derrota constrangedora em Ribeirão Preto por 7 a 0. Nas finais venceu o Rio Claro, fora de casa, por 2 a 1 e deixou o título bem encaminhado. Diante de um Canindé lotado em um domingo pela manhã, acabou derrotada por 1 a 0. Mesmo com o título, o time saiu de campo vaiado e o técnico Coronel Pimenta ouviu aquele coro que nenhum treinador gosta.

Reforços pontuais

A Lusa, visando manter-se na primeira divisão, foi atrás de reforços pontuais e não desapontou sua torcida. Também ligado ao seu passado, o tradicional clube paulista trouxe novamente ao clube o atacante Diogo, que teve passagens pelo Santos e foi revelado pelo próprio clube e é considerado um dos maiores ídolos recentes da equipe.

Na defesa, Lauro, ex-Internacional, chega para ocupar a vaga de Dida, no Grêmio. O zagueiro Lima e os laterais Cañete e Thiago Feltri trarão a estabilidade ao setor defensivo, um dos pontos fracos da Portuguesa na temporada. O volante Henrique, voltando de empréstimo do Atlético-PR, e Muralha também compõem as zonas de marcação da equipe treinada por Édson Pimenta.

O maior destaque da equipe é o meia Souza, que teve passagens por Grêmio, São Paulo e Cruzeiro. No ataque, além de Diogo, voltando ao clube, a Portuguesa abriu as portas, assim como muitos times brasileiros, aos jogadores estrangeiros. O avançado argentino Flecha Arraya e o chileno Lucero merecem posição de destaque no plantel lusitano.

Montanha russa de emoções

O time conta com um meio-campo interessante, com dois volantes que avançam e chegam ao ataque com facilidade, além de cobrir bem os espaços. No mais, Héverton, Moisés e Souza vem fazendo um bom ano, se destacando na campanha do time na A-2 do Campeonato Paulista. Além deles, o uruguaio Flecha Arraya chegou sem encontrar problemas na adaptação, e juntamente com Diogo, que retorna ao Canindé, formam uma dupla que pode render bons frutos no ataque.

O que prejudica a equipe é instabilidade do todo. Os jogadores mais rodados do elenco ficaram famosos no futebol nacional pelo futebol de qualidade em dados momentos, mas pela queda brusca quando pareciam que iriam engrenar. Um time que como a Portuguesa busca ir além e permanecer na primeira divisão não pode dar brechas e esse tipo de queda, afinal, essa característica credencia a Lusa a brigar até o final para não cair.

O ápice

O melhor desempenho da Lusa na elite do Campeonato Brasileiro foi no ano de 1996, no time que tinha jogadores que mais tarde viriam a estourar no cenário nacional, como o goleiro Clemer, os meias Alexandre Gallo e Zé Roberto (que disputará essa edição do Brasileirão pelo Grêmio), além de Rodrigo Fabri e Alex Alves. Na oportunidade, a Portuguesa chegou até a decisão, mas foi derrotada pelo Grêmio de Danrlei, Mauro Galvão, Arce, Paulo Nunes e Cia. Os paulistas até conseguiram vencer a primeira partida, no Canindé, pelo placar de 2 a 0, mas o Grêmio devolveu a derrota no sul e ficou com o caneco.