Negociação de Neymar, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. Neymar demorou, demorou... e não anunciou oficialmente por qual clube vai jogar na próxima temporada. Jornais Espanhóis garantem que o camisa 11 já acertou com o Barcelona, por outro lado, a proposta do Real Madrid parece ter sido maior. Em breve, mais informações. Obrigado a todos que nos acompanharam.

00:45 Neymar: ''É um orgulho, é o momento mais feliz da minha vida. Vou pensar com carinho nessas duas propostas''

00:42 Pai do Neymar: ''Agora é ir para casa, sentar e conversar. Não poderíamos tomar nenhuma decisão no calor. Vamos conversar e ver o que o Neymar deseja"

00:06 Portada Sport.es

00:15 Torcedores Santistas na frenta da Vila.

00:11 Carro de Neymar segue parado na frenta da Vila Belmiro.

00:06 Pai de Neymar: "Vamos conversar e ver o que o Santos tem a dizer"

00:03 O craque está reunido com a diretoria santista e junto a seu pai. Decisão será revelada em instantes.

00:02 Neymar acaba de chegar à Vila Belmiro.

00:00 Neymar se encaminha para a Vila Belmiro.

23:59 FOTO André Cury dirige seu carro com Raul Sanllehí ao seu lado. O empresário Marcos Malaquias também está no veículo.

23:53 O Jornal Espanhol Sports.es está esperando o anúncio do Neymar para colocar a 'portada' no ar. Lá na Espanha já são 4:37 e o mistério se mantém.

23:51 Nenhum dos dois quis dar entrevista. Limitaram-se apenas em falar: "é o garoto que decide."

23:50 FOTO Empresário André Cury e diretor de futebol do Barcelona, Raul Sanllehí, deixam a Vila Belmiro.

23:35 Torcedores Santistas cantam 'O Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor' na frente da Vila Belmiro.

23:30 Neymar vai embora como 13º maior artilheiro da história do Santos com 138 gols.

23:22 Neymar já avisou a diretoria santista que quer jogar contra o Flamengo, neste domingo, pela primeira rodada do Brasileirão.

23:05 FOTO Concentração de Jornalistas em frente à Vila Belmiro.

22:55 FOTO Jornal Espanhol já anuncia Neymar como jogador do Barcelona.

22:53 FOTO Florentino Pérez enviou Remedios Cervantes para a reunião, a fim de convencer Neymar a acertar com o Real Madrid.

22:50 Neymar teria recusado a proposta do Real Madrid de 65 milhões de euros., e teria aceito a do Barcelona de 28 milhões.

22:37 FOTO Torcedores do Barcelona já personalizam camiseta com o nome de Neymar.

20:32 Pelo Santos, Neymar conquistou o Tricampeonato Paulista (2010, 2011, 2012), a Copa do Brasil (2010), a Libertadores da América (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).

22:20 Neymar fez 229 jogos com a camisa do Santos e marcou 138 gols.

22:07 A proposta do Real Madrid seria maior que a do Barcelona. A decisão é de Neymar.

22:06 Cerca de 40 torcedores do Santos começam a chegar na Vila Belmiro para acompanhar os detalhes finais da negociação.

22:05 Clima de tensão toma conta da Vila Belmiro, toda a imprensa está estagnada nos arredores aguardando o anúncia oficial da jogador.

21:52 FOTO Jornal Marca da Espanha coloca Neymar entre Barcelona e Real Madrid

21:41 O próximo compromisso de Neymar pelo Santos é na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe Alvinegra enfrenta o Flamengo no estádio Mané Garrincha.

21:40 VÍDEO O último gol de Neymar com a camisa do Santos foi no dia 17 de abril, na vitória alvinegra contra o Flamengo do Piauí.

21:30 PROPOSTA DO REAL MADRID! Além do Barcelona, o Santos também recebeu - e aceitou - a proposta do Real Madrid. Cabe ao jogador escolher seu destino agora.

21:21 Site Oficial do Santos saiu do ar devido ao alto número de acessos.

21:20 Pai de Neymar afirmar que irá analisar com seu filho as duas propostas. Anúncio oficial deve ser feito ainda nesta sexta-feira.

21:12 FOTO Neymar chegando em seu escritório.

21:03 Jornal de Madri comenta sobre negociação de Neymar.

21:01 Twitter Oficial do Santos: "O Santos FC informa que recebeu duas propostas pelo atleta Neymar da Silva Santos Júnior. Diante das proposições e das condições do contrato do jogador, o Comitê de Gestão do clube decidiu negociar o jogador. Neymar Jr e seu pai são esperados na Vila Belmiro para escolher qual proposta o atleta irá aceitar".

20:57 Santos aceitou duas propostas por Neymar, agora, cabe ao jogador escolher por qual clube ele jogará na próxima temporada.

20:55 Neymar Jr acaba de chegar ao seu escritório em Santos. Pai do atleta e seu empresário já estão a postos.

20:54 FOTO Twitter oficial do Santos confirma transferência de Neymar.

20:45 Neymar e seu pai estão a caminho da Vila Belmiro para encerrar a negociação.

20:42 Santos aceitou vender Neymar e vai colocar um comunicado oficial em seu site. São duas propostas do clube catalão. Caberá ao atacante decidir qual proposta lhe agrada mais.

20:40 Neymar deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas como novo reforço do Barcelona. Contrato de 5 temporadas.

20:37 Segundo o Sports.es, a transferência de Neymar para o Barcelona foi concluída. Resta agora acertar o salário do jogador.

20:35 A informação é de que Neymar teria acertado com o Barcelona por 5 temporadas.

20:32 No twitter, torcedores do Barcelona usam a hashtag #laNochedeNeymar para comentar sobre a negociação. O @Vavel_Brasil acompanha os detalhes.

20:30 FOTO Jornalistas na porta da Vila Belmiro aguardando o fim da reunião.

20:27 FOTO O Jornal Espanhol Mundo Deportivo divulga sua 'portada' para amanhã.

20:25 Segundo a Folha de São Paulo, o Santos decidiu vender Neymar por € 28 milhões (cerca de R$ 74 milhões). O clube fica com 55% deste valor. Agora cabe ao jogador assinar a transferência.

20:15 Em entrevista, Messi classificou a contratação de Neymar como 'muito importante para o Barcelona'.

20:05 FOTO Torcedores do Barcelona criam base da equipe para a próxima temporada, com Neymar incluído.

20:00 O advogado do Santos, João Vicente Gazolla, já está na Vila Belmiro e também acompanha a negociação.

19:50 VÍDEO No último confronto entre os dois, Messi também levou a melhor. Marcando 3 gols, o argentino ajudou sua seleção a vencer o Brasil por 4 a 3.

19:45 FOTO Na primeira vez que Messi e Neymar se enfrentaram defendendo suas seleções, o argentino levou a melhor. Com gol do próprio camisa 10, os hermanos venceram por 1 a 0.

19:40 VÍDEO Santos e Barcelona já se enfrentaram, e assim o confronto entre Messi e Neymar também ocorreu. Na ocacião, o Barça venceu o Alvinegro por 4 a 0 na final do Mundial Interclubes.

19:37 O sonho catalão de contar com Neymar é notícia desde 2011. A contratação tem como fim desafogar Messi no comando ofensivo da equipe e adicionar mais qualidade ao elenco culé.

19:35 FOTO Na internet, torcedores do Barcelona brincam com montagens e já vestem com craque santista com a camisa blaugrana.

19:30 O Santos ainda aguarda uma oferta oficial do rival Real Madrid, que tem até a preferência de alguns dirigentes do Alvinegro pela postura na negociação.

19:25 Nova proposta do clube catalão para comprar Neymar: 25 milhões de euros (cerca de R$ 66,2 milhões).

19:20 Além da quantia em dinheiro, as partes negociam a realização de amistosos para completar a venda de Neymar. Seriam dois jogos entre Barcelona x Santos, um na Espanha e um no Brasil.

19:17 Pai de Neymar: "Se esta for a vontade do Santos, não me colocarei contra à venda do meu filho."

19:15 FOTO O agente Marcos Malaquias também está na Vila acompanhando as negociações. (Foto: Marcelo Hazan)

19:10 O Santos pediu 50 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões) ao Barcelona para liberar o atacante. Na última quarta-feira, o clube rejeitou a proposta de R$ 52,5 milhões do dirigentes culés ao jogador.

19:05 Neymar tem seus direitos econômicos divididos entre Santos (55%), DIS (40%) e Terceira Estrela Investimentos (5%).

19:00 FOTO Além do Sports.es, o renomado Mundo Deportivo.com também destaca a negociação entre Santos e Barcelona.

18:50 Neste momento, Odílio Rodrigues, vice-presidente do Santos, Raul Sanllehí, diretor do futebol do Barcelona, e André Cury, represente do clube espanhol no Brasil estão em reunião

18:40 FOTO Dirigente catalão chega à Vila Belmiro. (Foto: Marcelo Hazan)

18:30 Neymar tem contrato com o Santos até o fim de 2013. Caso não seja negociado, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

18:20 A multa recisória de Neymar chega aos 65 milhões de euros, ou R$ 170,4 milhões de reais.

18:15 FOTO Jornal Espanhol destaca negociação entre Santos e Barcelona.

18:10 O Santos havia rejeitado a última oferta do Barcelona por Neymar que beirava os R$ 52,5 milhões de reais. Entretanto, mais cedo, o clube catalão aumentou sua proposta e voltou a negociar.

18:05 FOTO Pai de Neymar foi o primeiro a chegar na Vila Belmiro. (Foto: Marcelo Hazan)

18:00 Boa noite, amigos! Nesta noite a equipe Vavel Brasil faz a cobertura da negociação de Neymar, que pode selar o destino do craque santista. Fica no Santos? Vai para o Barcelona? Fique conosco!