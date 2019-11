Corinthians - Botafogo, assim acompanhamos

48' FIM DE JOGO!

47' CARTÃO AMARELO PARA ANTÔNIO CARLOS! Zagueiro botafoguense também é advertido por Vuaden.

47' CARTÃO AMARELO PARA PAULINHO! Volante alvinegro cometeu sua sétima falta na partida e foi advertido com o cartão.

46' Corinthians tenta o gol nos segundos finais.

43' As duas equipes erram muitos passes nos minutos finais e não conseguem criar jogadas.

40' Andrezinho arrisca da entrada da área, mas manda pra fora.

37' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Lima no lugar de Júlio César.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Andrezinho entra no lugar de Lodeiro.

34' Corinthians pressiona em busca do gol da virada, torcida empurra a equipe.

30' CARTÃO AMARELO PARA PAULO ANDRÉ! Zagueiro corinthiano recebe o cartão e segundos depois deixa o gramado machucado, Chicão entrou em seu lugar.

28' GOOOOOOOOOOOOOOL! É DO CORINTHIANS! PAULINHO! Cobrança de falta na área, Paulinho desvia de cabeça, bola resvala em Marcelo Mattos e entra no ângulo, é o empate corinthiano

26' MUDANÇA NO BOTAFOGO! Fellype Gabriel deixa o campo para entrada de Vitinho.

25' Corinthians pressiona tentando o gol de empate. Equipe carioca toda atrás da linha da bola, buscando os contra-ataques.

22' Cobrança de falta na área e Paulinho sobe, mas a cabeçada sai sem perigo ao gol de Jefferson.

21' CANTA A FIEL! Após lance de perigo, torcida corinthiana apoia muito a equipe.

20' POR POUCO PAULINHO! Corinthians cobra falta rápida, o volante carrega e arrisca de longe, a bola passa muito perto do gol.

17' CÁÁÁÁÁSSSSSSIO! Após jogada confusa, bola sobra para Fellype Gabriel, ele bate de esquerda para grande defesa do goleiro corinthiano

16' QUASE LODEIRO! Meia uruguaio bateu com muito perigo, bola passou rente à trave.

14' Seedorf cobra fechado, mas o lateral Edenílson afasta.

13' Falta perigosa para o Botafogo.

10' Bola parada perigosa para o Corinthians, mas novamente a finalização vai no centro do gol, Jefferson defende com tranquilidade.

8' Marcelo Mattos recebe entrada forte do Ralf, o volante botafoguense reclama com o corinthiano, o árbitro sequer marcou falta.

5' Rafael Marques faz boa jogada individual, mas na finalização, Lucas manda mal.

4' Segundo tempo igual ao primeiro, marcação firme, passes errados e faltas cometidas.

1' Rafael Marques tenta surpreender, mas Cássio faz a defesa.

0' MUDANÇAS NO CORINTHIANS: Douglas e Alexandre Pato vêm para a segunda etapa, Danilo e Guerrero ficaram no vestiário.

22:03 ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO: Posse de bola: Corinthians 68% x 32% Botafogo. Finalizações: Corinthians 8 x 4 Botafogo. Passes errados: Corinthians 20 x 16 Botafogo. Faltas: Corinthians 11 x 12 Botafogo.

21:58 VÍDEO: Confira o gol que vai garantindo a vitória parcil do Botafogo:

21:55 Rafael Marques fala sobre a boa fase que vive. "Estou trabalhando para conseguir marcar os gols, e principalmente ajudar a equipe, o que importa é o time conseguir sair daqui com os três pontos".

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Corinthians 0-1 Botafogo, gol de Rafael Marques.

45' PERDEU LUCAS! Lateral botafoguense novamente aparece dentro da área, dessa vez ele finaliza muito mal, perdendo a chance de ampliar o placar.

43' SALVA FÁBIO SANTOS! Lucas invade a área e cruza para o meio, antes de alguém completar, o lateral corinthiano manda pra escanteio, evitando o segundo gol.

41' JEEEEEEEFEEEEEERSON! Emerson Sheik faz grande jogada individual e chuta forte, goleiro botafoguense faz linda defesa, espalmando pra escanteio.

38' Contra-ataque rápido com Romarinho, mas o atacante é desarmado pelo volante Gabriel, que salva o alvinegro carioca.

36' Paulo André e Lodeiro erguem demais o pé o o botafoguense fica caído no gramado, tá tudo bem com ele.

32' FOTO! Torcida Corinthiana homenageia o aniversariante da noite:

31' Romarinho gira e bate firme, mas Jefferson faz outra defesa segura.

29' O Corinthians tenta o empate, mas a marcação carioca se encaixa bem e não deixa o time paulista criar boas oportunidades.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO BOTAGOGO! Rafael Marques! Após jogada pelo lado direito, Seedorf vai ao fundo e cruza rasteiro para o meio, o centroavante completa muito bem de primeira para abrir o placar

24' Boa chance para o Botafogo, Fellype Gabriel recebeu cruzamento e escorou para o meio, Rafael Marques chegou batendo de frente, mas foi travado por Paulo André na hora H

21' Outro chute de longa distância, dessa vez quem arriscou foi o volante Ralf, novamente Jefferson defende sem sustos.

18' Edenílson corta pra esquerda e arrisca de muito longe, Jefferson defende com tranquilidade.

15' Jogo com muitas faltas e desarmes, mas com pouca criação e chances de gol.

13' Gabriel manda bola pra área após falta ensaiada com Seedorf, mas sem perigo à meta de Cássio.

11' Dois escanteios seguidos que não deram em nada para a equipe paulista.

9' Guerrero recebe em condição irregular e o gol do Corinthians é anulado.

6' Rafael Marques recebe, gira e bate sem muita força, Cássio defende sem dificuldades.

5' Entrada mais forte de Paulinho em Lodeiro, o árbitro não mostrou o cartão ao corinthiano.

4' Primeira finalização da partida, Seedorf mandou pra longe.

2' Jogo começa truncado, são três faltas até aqui.

0' COMEÇA O JOGO! O Corinthians dá a saída de bola.

21:02 Troca de faixas no Pacaembu antes do início do jogo.

20:59 Jogadores perfilados para execução do Hino Nacional.

20:58 O Corinthians veste sua camisa tradicional, inteira branca, já o Botafogo usa o novo uniforme preto, lançado na sexta feira.

20:55 A esperança de gols Corinthiana está no centroavante Guerrero, ele é o artilheiro da equipe paulista na temporada. Do lado carioca, Seedorf e Lodeiro dividem esse posto.

20:53 O trio de arbitragem será composto por Leandro Pedro Vuaden (RS), auxliado por Fabrício Vilarinha (GO) e Dibert Pedrosa (RJ). Vuaden na temporada passada ficou entre os juízes que mais marcaram faltas na competição nacional.

20:49 Essas equipes nunca decidiram a final do Campeonato Brasileiro. E o atual confronto mais marcante foi a semifinal da Copa do Brasil 2008, quando a equipe paulista passou pelos cariocas nos pênaltis.

20:48 O Campeonato Brasileiro começou mais cedo, às 18:30, o Vasco venceu a Portuguesa por 1 a 0 em São Januário, já Vitória e Internacional ficaram no empate por 2 a 2 na Nova Arena Fonte Nova.

20:45 Na última partida entre os times no Pacaembu, o Botafogo venceu por 3 a 1, com destaque para o atacante Elkeson, que marcou dois gols, ele hoje atua no futebol chinês.

20:43 O último jogo entre as equipes terminou empatado no Engenhão, o zagueiro Paulo André marcou o gol de empate no último minuto de jogo.

20:40 Cada time tem um desfalque no time titular, na equipe comandada por Tite, Alessandro fica fora e Edenílson assume a lateral direita, no Botafogo, Dória está com a seleção sub-20 e será substituído por Antônio Carlos.

20:37 Boa noite, amigos! A equipe VAVEL Brasil transmitirá em tempo real a partida entre Corinthians e Botafogo, no Pacaembu, é a estreia dos times no Campeonato Brasileiro 2013. Acompanhe conosco!