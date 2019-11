Botafogo sai na frente, mas Paulinho marca e Corinthians empata em confronto de campeões estaduais

Na noite deste sábado (25), o Corinthians recebeu o Botafogo no estádio do Pacaembu. O jogo foi bastante corrido e pegado, no fim, um ponto para cada lado, empate por 1 a 1, Rafael Marques e Paulinho marcaram os gols. As duas equipes voltam à campo na próxima rodada do Brasileirão, quarta feira, o time carioca enfrenta o Santos e a equipe paulista viaja para enfrentar o Goiás. Antes do jogo, as equipes receberam as faixas pelo título estadual, uma pequena festa antes da bola rolar.

Jogo equilibrado e Botafogo em vantagem

O início do primeiro tempo foi muito fraco, nenhuma equipe conseguia criar jogadas e cometiam muitas faltas. O Corinthians começou a tentar chutes de longa distância, mas não levava perigo ao gol de Jefferson, a maioria das finaizações iam no centro do gol, e o arqueiro botafoguense defendia com tranquilidade. O Botafogo tentava chegar ao gol de Cássio trocando muitos passes e criando jogadas rápidas, Lucas apareceu duas vezes muito bem dentro da área, mas o lateral botafoguense não conseguiu concluir as chances em gol.

Aos 26 minutos, a bola sobrou para Lodeiro, o meia uruguaio lançou na ponta para Seedorf, o meio campista cruzou pro centro da área, onde Rafael Marques chegou batendo de primeiro, marcando um belo gol. Foi o quinto gol do atacante nos últimos cinco jogos, ele que não marcou nenhum gol na temporada passada.

O Corinthians pressionava para tentar o empate, mas sofria com os contra ataques bem armados do meio campo alvinegro carioca, Lodeiro e Seedorf participavam bem do jogo. Emerson Sheik fez grande jogada individual aos 41 minutos, ele chutou para grande defesa de Jefferson. O Botafogo teve chances de ampliar o placar em outras jogadas com Lucas, mas novamente o lateral não conseguiu fazer o gol, em uma, Fábio Santos salvou de forma sensacional.

Corinthians pressiona e consegue o empate

Empurrado pela torcida, os donos da casa partiram em busca do resultado, Tite fez duas alterações no intervalo, colocando Douglas e Pato, no começo, nenhuma delas surtiu efeito, o meio campista entrou e só conseguia aparecer nas bolas paradas, já o atacante não tocou na bola.

Os 20 minutos da segunda etapa foram equilibrados, o Corinthians assustava na bola aérea e o Botafogo criava perigo nos contragolpes, Fellype Gabriel e Lodeiro perderam boas chances de ampliar e matar o jogo. Paulinho e Romarinho tiveram chances de empatar, mas ambos finalizaram para fora, levando perigo ao gol de Jefferson.

Aos 28 minutos, outra jogada aérea, Douglas levantou na área e Paulinho desviou de cabeça, a bola bateu em Marcelo Mattos e foi morrer no ângulo de Jefferson, era o empate corinthiano. Paulo André saiu machucado logo após o gol de empate. Apesar da forte pressão e da empolgação da torcida, o Corinthians não criou boas chances para virar o jogo, sempre pecava no último passe, e o jogo terminou 1 a 1.

Homenagem ao aniversariante Tite

No aniversário de 52 anos do treinador, a fiel torcida levou uma faixa para o 'ídolo'.