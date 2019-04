No duelo lusitano, Vasco vence pelo placar mínimo e estreia com o pé direito

Na estreia das duas equipes pelo Brasileirão, o Vasco da Gama venceu a Portuguesa na noite deste sábado (25), em São Januário, com gol de Carlos Tenório aos 2 minutos do segundo tempo. Além do equatoriano, o jovem Alisson foi um dos destaques da equipe cruzmaltina e saiu de campo aplaudido pelos 11 mil vascaínos presentes no estádio. Pelo lado da Portuguesa, Souza tentou, sem sucesso, comandar o ataque lusitano que em nenhum momento fez o goleiro vascaíno Michel Alves sujar o uniforme na partida.

Na próxima semana, o Vasco enfrenta o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, pela segunda rodada do Brasileirão. Já a Lusa jogará somente no domingo, contra o Náutico, nos Aflitos, pela terceira rodada. A partida contra o Fluminense no Canindé pela segunda rodada foi adiada para o dia 12 de junho, em função da disputa das quartas de final da Libertadores da América, pela equipe carioca.

Primeiro tempo morno e sem gols, goleiros trabalham pouco

No primeiro tempo, ficou clara a proposta das duas equipes na partida. O Vasco da Gama insistiu nos lançamentos para Éder Luiz, que em uma noite pouco inspirada, abusou das caneladas e passes errados. De positivo, a volta de Tenório no comando do ataque cruzmaltino, com boa movimentação e lucidez nas jogadas, e do talento do jovem Alisson, emprestado pelo Cruzeiro no envolvimento com a negociação de Dedé, que quase marcou um golaço no ângulo de Gledson.

Pelo lado da Portuguesa, os experientes Souza e Correa tentaram cadenciar o jogo no meio campo, procurando passar o máximo de tempo com a bola e valorizando cada falta. Tanto Romão, quanto Diogo, atacantes da Lusa, pouco pegaram na bola e não finalizaram uma vez sequer ao gol de Michel Alves, espectador de luxo no primeiro tempo.

Demolidor faz gol solitário no segundo tempo e Vasco vence duelo lusitano

Na segunda etapa, o nível técnico continuou abaixo da média, tanto Vasco quanto Portuguesa não proporcionaram grandes jogadas para os torcedores presentes em São Januário. Entrega não faltou as duas equipes, duas das três substituições da equipe carioca foram resultados do grande esforço de seus atletas. Felipe Bastos e Alisson sentiram câimbras e deram lugar a Abuda e Wendel, respectivamente, que não acrescentaram muito a equipe. Logo aos 2 minutos, Carlos Tenório fez o gol salvador do time da colina, aproveitando a falha do goleiro Gledson que saiu catando borboleta e não cortou o cruzamento, a bola sobrou nos Pés do Demolidor, que de costas, encobriu o goleiro.

Após o gol, a Portuguesa ensaiou uma pressão, mas sem competência e inspiração. Para piorar, Diogo, ex Flamengo e Santos, foi expulso de forma tola ao cometer uma falta no ataque e receber o segundo amarelo, diminuindo ainda mais as chances da Lusa de buscar o empate. Michel Alves continuou como um mero espectador da partida e viu seus companheiros segurarem com facilidade a vitória logo na estréia.

Com o placar mínimo, o Vasco inicia o campeonato dando moral a sua garotada, muito pressionada pelo péssimo campeonato carioca realizado. Resta a Portuguesa se recuperar na próxima partida, nos Aflitos em Recife, contra o Náutico, que estréia no campeonato nesse domingo (26), contra o Grêmio, fora de casa.

Próximos jogos das duas equipes

São Paulo x Vasco da Gama (Quarta 29/05/2013 - 19h30 Morumbi)

Náutico x Portuguesa (Dom 02/06/2013 - 18h30 Aflitos)