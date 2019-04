Há dois meses sem jogar, Cáceres volta a treinar com bola no Flamengo

Nesta segunda-feira (27), o volante Victor Cáceres voltou a treinar com bola no Ninho do Urubu. Recuperado de uma cirurgia no quadril, o jogador vinha apenas fazendo um trabalho forte de fisioterapia e recuperação muscular, mas já está apto para trabalhar com bola nos treinamentos do Flamengo. Em 15 dias, o paraguaio já poderia até voltar a jogar, mas o Campeonato Brasileiro irá parar por conta da Copa das Confederações e o retorno às partidas será adiado.

Jorginho ainda não põde escalar Cáceres em nenhuma partida desde que chegou ao Flamengo. A última partida do jogador foi pela Seleção paraguaia na derrota para o Equador, no dia 26 de março. Quando se reapresentou ao time carioca, o volante reclamou de fortes dores no quadril, foi examinado e então encaminhado para realizar a cirurgia.

Cáceres comentou sobre o período de recuperação: "Sempre ficava deitado ou sentado. Sempre descansando. Não podia fazer quase nada. Minha esposa e meus dois filhos foram fundamentais na recuperação. Até meus pais vieram do Paraguai. Eles chegaram ao Rio de Janeiro quando fui operado só para ficarem mais perto de mim."