Elias é desfalque do Atlético-PR diante do Cruzeiro

O Atlético Paranaense seguirá sua trajetória no retorno à elite ainda sem o time completo. Elias, meia que havia perdido a estreia diante do Fluminense, não conseguiu se recuperar e vai continuar em tratamento de uma lesão no pé esquerdo. O Furacão entra em campo na próxima quarta-feira (29), diante do líder Cruzeiro, às 15h, na Vila Olímpica.

Jovem atacante advindo do plantel Sub-23, Douglas Coutinho segue em recuperação de dores no púbis. Ele também ficou fora do primeiro jogo e pode desfalcar o grupo de Ricardo Drubscky na segunda rodada. Maranhão, outro meia, está totalmente recuperado e à disposição do treinador, entretanto, deve ficar no banco de reservas.

Clube lança novos planos de associação

Com as reformas na já moderna Arena da Baixada, novas modalidades do Sócio Furacão estarão válidas a partir deste ano. A primeira e ''popular'' opção é a do ''Sócio Furacão Fan'', que não possui cadeiras, é localizada no Setor Buenos Aires e custará R$70 em 2014 e R$100 em 2015. Carregando o nome do projeto, ''Sócio Furacão'' é o plano tradicional e abrange todas as áreas que não forem exclusivas do Plus e Fan. O último módulo com um preço não tão salgado é o ''Sócio Furacão Plus'', que engloba a reta e curva do Brasílio Itiberê, tendo acesso facilitado e outras especialidades. Por fim, desembolsando R$750, o torcedor que escolher o ''Sócio Furacão VIP'' terá uma poltrona no Setor Brasílio Itiberê Inferior e uma gama de exclusividades, como um lanche oferecido pelo clube em todo jogo no Estádio.