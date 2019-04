Cruzeiro visita Atlético-PR com mesmo time dos últimos dois jogos

Em boa fase, o Cruzeiro viaja ao Parana para enfrentar o Atlético-PR pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após golear o Goiás na primeira rodada, Marcelo Oliveira confirmou que irá repertir a equipe para o jogo desta quarta-feira na Vila Olímpica do Boqueirão, em Curitiba.

O que chama a atenção na lista de relacionados é a ausência do lateral esquerdo Éverton. Titular no ínicio da temporada, o jogador perdeu a posição para Egídio após o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro e não ficou sequer no banco de reservas nas últimas partidas.

Marcelo Oliveira se mostrou muito satisfeito com o desempenho dos atletas e espera que eles voltem a apresentar o bom futebol: "Nosso time está cada vez melhor, imprimindo ritmo forte de marcação. Estamos repetindo as ocasiões de gol. Não tomamos gols. O time está bem firme, com um equilíbrio entre defesa e ataque”.

Logo após o duelo frente ao Furacão, o Cruzeiro viaja direto para Volta Redonda onde irá enfrentar o Botafogo, no sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo Marcelo Oliveira, o time celeste vai em busca da vitória nas duas partidas fora de casa: “Quem tem objetivos grandes tem de buscar a vitória sempre. Claro que, dependendo das circunstancias do jogo, das dificuldades que surgirem, o empate pode ser satisfatório, mas nosso pensamento inicial é sempre de conquistar os três pontos”, declara o comandante celeste.

Cruzeiro fixa direitos econômicos de Alisson em 7 milhões de euros

O Cruzeiro fixou os direitos econômicos do meia Alisson, que está emprestado ao Vasco até o fim da temporada. Segundo o portal Superesportes, o valor estipulado pelo clube celeste é de 7 milhões de euros, a serem pagos a vista.