Buscando manter invencibilidade, Botafogo e Cruzeiro se enfrentam em Volta Redonda

Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cruzeiro vão se enfrentar em Volta Redonda com ambas as equipes buscando chegar aos sete pontos. Todos aguardam um duelo bastante equilibrado entre dois times promissores, que tem tudo para ir muito bem neste campeonato.

O início promissor

Botafogo e Cruzeiro tiveram um bom começo de campeonato. Na primeira rodada, o Fogão visitou o campeão mundial Corinthians e conseguiu arrancar o empate, sendo que foi superior em muitos momentos da partida. No segundo jogo, o time de Oswaldo de Oliveira recebeu o frágil Santos - já sem Neymar - e com boa atuação de Fellype Gabriel e sem Seedorf, venceu por 2 a 1, com certa tranquilidade. Já o Cruzeiro, teve um início arrasador; goleada pra cima do Goiás por 5 a 0 no Independência, com direito a três assistências de Dagoberto e dois gols do volante Nilton, até então artilheiro do campeonato. Na segunda rodada, o time de Marcelo Oliveira visitou o Atlético-PR e após péssimo primeiro tempo, conseguiu segurar um empate por 2 a 2 fora de casa, após estar perdendo por 2 a 0. Luan foi o grande salvador, fazendo o gol de empate logo no começo da segunda etapa.

No último encontro, Seedorf deu show

Na última vez que estiveram frente a frente, Cruzeiro e Botafogo fizeram um grande jogo no Independência, com destaque especial para a perfeita atuação do holandês Seedorf. Após ver o Cruzeiro sair na frente com gol de Tinga, o camisa 10 do Fogão desfilou talento e eficiência com dois gols e uma assistência na partida. O time mineiro, que buscava embalar para uma possível vaga na Libertadores, caiu muito de rendimento após essa derrota. No Botafogo, foi a prova de que Seedorf era muito mais que uma simples ação de marketing.

As dúvidas e desfalques

Para o grande jogo da terceira rodada, ambos os treinadores tem problemas para escalar as equipes. No Botafogo, Jefferson está servindo à seleção e fica fora mais uma vez. Renan assume a posição. Após não atuar frente ao Santos no meio de semana, Seedorf já está recuperado de virose e reforça o time no sábado. Fellype Gabriel é a grande dúvida para o confronto. Com dores na coxa direita, o atleta não garantiu ter condições para enfrentar a Raposa. No Cruzeiro, a única grande ausência é a do atacante Borges, que sentiu um estiramento na coxa durante a partida contra o Atlético-PR na quarta-feira. Anselmo Ramon, substituto natural do camisa 9, assume a posição.

Anselmo Ramon mostra confiança para a partida

Substituindo Borges, Anselmo Ramon volta de lesão e será titular depois de mais de um mês. Em entrevista, o camisa 99 mostrou que sabe a responsabilidade de substituir o artilheiro, mas confia em seu potencial: "Todos que estão entrando, estão bem, dando conta do recado. Contra o Botafogo, esperamos um jogo difícil, complicado, mas acreditamos na vitória. A oportunidade que pintar, vou tentar aproveitar da melhor maneira" afirmou o centroavante.

Caso Dória

O zagueiro Dória, revelação do Botafogo, está de saída do clube e há boatos na imprensa que o Cruzeiro pode ser seu destino. O dirigente do Cruzeiro Alexandre Mattos, confirmou na quarta-feira, que um grupo de investidores está tentando adquirir os direitos de Dória e pode colocá-lo na Raposa. O Botafogo possui 40% do passe do atleta e pede cerca de 8 milhões de euros, já que o clube busca equilibrar as finanças. A negociação ainda deve ser arrastar pelos próximos dias.

Expectativa de um jogo aberto

Botafogo e Cruzeiro tem uma coisa em comum: jogam um futebol ofensivo e vistoso. Essa partida pode ser um grande teste do que podemos esperar das equipes na competição. Com um sistema de jogo também parecido, o setor do meio campo será bem disputado, por jogadores de muito talento. No time da casa, Seedorf, Fellype Gabriel e Lodeiro já conquistaram a torcida e vêm cada dia jogando melhor, dando muita movimentação ao ataque e boas oportunidades de gol ao centroavante Rafael Marques. Na Raposa, as contratações de Dagoberto, Diego Souza e Éverton Ribeiro também deixaram a torcida satisfeita. Velocidade e habilidade é a grande característica do trio, que é responsável por mais de 75% dos gols do Cruzeiro. Outro ponto a se destacar nas equipes são as jogadas pelo alto. Só contra o Goiás, o Cruzeiro fez quatro gols em lances originados de escanteio. Já o Botafogo conta com Bolivar e Rafael Marques, boas opções no jogo aéreo.

Botafogo: Renan; Lucas, Bolívar, Antônio Carlos e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel (Vitinho), Seedorf e Lodeiro; Rafael Marques.

Cruzeiro: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé, Egídio; Nilton, Leandro Guerreiro; Everton Ribeiro, Diego Souza, Dagoberto; Anselmo Ramon.